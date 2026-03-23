Call of Duty League Birmingham Major: Il tabellone è fissato per il torneo a 10 squadre

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Per la maggior parte, le azioni competitive di Call of Duty League si sono svolte negli Stati Uniti, anche se ci sono state occasionali incursioni in diverse regioni e territori. Per la stagione 2026, questo accadrà solo una volta, quando il secondo Major dell'anno si terrà al DreamHack Birmingham, nella seconda città inglese, per un vasto programma di partite che si terrà questo prossimo fine settimana.

Dato che il live action è a pochi giorni dall'inizio, vi chiederete come sarà il tabellone ora che le qualificazioni sono concluse? Se sì, qui sotto troviamo tutte queste informazioni. Vale la pena notare che, tra tutte e 12 le squadre CDL, solo Boston Breach e Cloud9 New York non si sono qualificate per l'evento.

27 marzo - Play-in:



Toronto KOI vs. Vancouver Surge



Carolina Royal Ravens vs. Paris Gentle Mates



27 marzo - Primo turno del Upper Bracket:



OpTic Texas vs. Vincitore di Toronto/Vancouver



G2 Minnesota vs. Riyadh Falcons



Los Angeles Thieves vs. FaZe Vegas



Miami Heretics vs. Vincitore di Carolina/Paris



A parte le partite Play-In, il resto del torneo utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono subire una sconfitta e restare ancora in vita. Una seconda sconfitta però porterà all'eliminazione. Allo stesso modo, la classificazione per il resto del tabellone dipende dai risultati di questo primo turno di azione, quindi dovremo semplicemente restare sintonizzati prima di saperne di più.

La Call of Duty League deve ancora confermare gli orari esatti di ogni partita, ma sappiamo che il torneo inizierà venerdì 27 marzo e terminerà domenica 29 marzo, durando tutti e tre i giorni di DreamHack Birmingham e dominando il palcoscenico più grande.

Guarderai la CDL Birmingham Major?