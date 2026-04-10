Call of Duty: Warzone la competizione raggiungerà il culmine con la Serie Resurgence della Coppa del Mondo di Esports
A partire dal 2026, ci aspettiamo un nuovo "gioiello della corona" nell'esport.
Mentre molti giochi utilizzano la Coppa del Mondo di Esports come luogo per ospitare un grande torneo ma per il resto riservano il loro evento principale altrove, alcuni titoli utilizzano il festival saudita come luogo per tenere il momento più importante del loro calendario competitivo. Un esempio di questo sarà per la competizione Call of Duty: Warzone, che finalmente avrà un evento internazionale più consistente a partire da quest'estate.
Conosciuta come Call of Duty: Warzone Resurgence Series, questa è considerata il "gioiello della corona" del calendario competitivo, poiché riunisce le migliori squadre del mondo per un torneo in cui è in palio 1 milione di dollari.
A differenza degli eventi precedenti, tutte le strade porteranno a questo torneo, con la qualificazione garantita partecipando a eventi regionali in tutto il mondo. Per quanto riguarda la distribuzione delle 32 slot, ci viene detto quanto segue:
- Le prime 5 squadre che non si sono ancora qualificate per l'EWC da COD:WRS Atlanta su DreamHack
- Le prime 6 squadre delle qualificazioni al Campionato COD:WRS: NA
- Le prime 6 squadre delle qualificazioni al Campionato COD:WRS: EU
- Le prime 3 squadre delle qualificazioni al Campionato COD:WRS: LATAM North
- Le prime 2 squadre delle qualificazioni al Campionato COD:WRS: LATAM South
- Le prime 3 squadre delle qualificazioni COD:WRS Championship: MENA
- Le prime 2 squadre delle qualificazioni COD:WRS Championship: APAC
Questo sembra essere il formato anche in futuro, suggerendo che gli esports di Call of Duty: Warzone stanno per compiere un passo ufficiale e più strutturato necessario.