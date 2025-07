Carolina Royal Ravens fornisce un aggiornamento sulla sua negata partecipazione alla Coppa del Mondo di Esports

HQ

Alla fine di questo mese, il grande torneo Call of Duty: Black Ops 6 si svolgerà al Esports World Cup, in cui saranno presenti 16 organizzazioni. Sorprendentemente, questo non sarà dominato da Call of Duty League squadre, poiché dei 12 roster CDL, alcuni mancano all'evento per un motivo o per l'altro.

Ciò include i Carolina Royal Ravens, che saltano l'evento a causa del mancato rispetto dei termini dell'accordo per il torneo, in particolare perché hanno ingaggiato giocatori e hanno cambiato il loro roster troppo vicino all'azione. Il CAE ha deciso di squalificarli per questa negligenza, e ora il Royal Ravens ha rilasciato una dichiarazione.

"Siamo profondamente delusi nell'annunciare che, nonostante i nostri migliori sforzi per raggiungere un accordo con il TO sulla nostra partecipazione al concorso di quest'anno, ci è stato negato e non parteciperemo quest'anno.

"Vorremmo augurare buona fortuna a tutte le squadre in gara al CAE".

Per quanto riguarda chi ha preso il posto Royal Ravens, questo è andato alla squadra nota come FiveFears. Li vedremo in azione la prossima settimana, il 24 luglio.