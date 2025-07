Carolina Royal Ravens rilascia due dei suoi membri

HQ

Il Carolina Royal Ravens (precedentemente con sede a Londra) non ha mai avuto molto successo nel Call of Duty League, poiché a parte la sua stagione inaugurale, non è riuscito ad essere una grande forza. Tuttavia, nel 2025, la squadra ha trovato una base migliore e ha iniziato l'anno alla grande, diventando una delle squadre migliori nei primi due anni Majors. Ma poi le ruote si sono staccate e la stagione è diventata meno di successo, concludendosi con una prestazione miserabile al Championship Weekend quando è stata eliminata subito.

Inutile dire che questo livello di prestazioni ha portato il Royal Ravens a cercare di passare attraverso una ricostruzione ancora una volta. Due giocatori sono già stati rilasciati, con Isaiah "Gwinn" Gwinn e Thomas "TJHaLy" Haly che hanno lasciato la squadra. Non è chiaro cosa accadrà con gli altri due giocatori rimasti, ma c'è tutto il tempo per ingaggiare le persone giuste, poiché la prossima stagione CDL probabilmente non inizierà prima di dicembre.

Parlando dell'abbandono di Gwinn, il Royal Ravens afferma: "Dall'ottenere la sua possibilità nella Lega su MWIII e esibirsi subito, al giocare un ruolo vitale nella nostra qualificazione ai Campionati del 2025, ti ringraziamo per lo sforzo e la dedizione che hai dimostrato per tutto il tempo".

Per quanto riguarda TJHaly, l'organizzazione aggiunge: "La tua dedizione e passione nelle ultime 2 stagioni sono state esemplari. Vi auguriamo tutto il meglio per il prossimo capitolo del vostro viaggio".

Chi pensi che il Royal Ravens firmerà come sostituto?