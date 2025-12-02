CD Projekt sostiene piani apparentemente ridicoli di realizzare un'intera trilogia di The Witcher in un arco di sei anni

HQ

Tempo fa, quando è stato confermato che The Witcher 4 era in arrivo, CD Projekt ha fatto un'affermazione che sembrava a dir poco ambiziosa. La promessa era che questo prossimo progetto sarebbe stato l'inizio di una nuova trilogia di giochi, una trilogia che avrebbe impiegato anche solo sei anni per essere lanciata completamente. La condizione è che il periodo di sei anni inizierebbe solo quando The Witcher 4 verrà lanciato tra un paio d'anni al più presto, il che significa che potrebbero volerci otto o più anni in totale per sviluppare questi tre giochi, ma comunque sembra improbabile e comunque estremamente ambizioso.

Ma lo sviluppatore polacco rimane fermo su questa affermazione. In una recente chiamata finanziaria, il CEO Michał Nowakowski ha informato gli investitori che l'obiettivo è ancora quello di offrire tre giochi in un arco di sei anni, con la formulazione ufficiale la seguente.

"In un certo senso, sì, credo che ulteriori giochi dovrebbero essere consegnati in un periodo di tempo più breve - come abbiamo già detto, il nostro piano è ancora di lanciare l'intera trilogia entro sei anni, quindi sì, questo significherebbe che prevederemo un tempo di sviluppo più breve tra TW4 e TW5, tra TW5 e TW6 e così via."

Per riferimento e per quanto riguarda il motivo per cui sembra improbabile che ciò accada, la trilogia Final Fantasy VII Remake non entrerà in questa linea temporale se il prossimo gioco (di cui abbiamo ancora sentito pochissimo materiale ufficiale) non uscirà prima di aprile 2026. E questo riguarda una trilogia di progetti che sono remake e non nuovi RPG dedicati che devono creare e raccontare una storia completamente nuova.

Se CD Projekt riuscirà a raggiungere questi obiettivi, tutti ne rimarranno immensamente impressionati, ma per ora sembra saggio moderare le aspettative e presumere che ci vorrà più tempo per portare a termine i prossimi tre progetti The Witcher, di cui non sentiremo parlare di più ai Game Awards il prossimo mese.