The Witcher 4 verrà lanciato non prima del 2027 Almeno non ci vorrà tanto tempo tra l'annuncio e l'uscita come The Elder Scrolls VI...

Sono passati due anni da quando CD Projekt ha confermato cheThe Witcher 4 era in fase di sviluppo, e ancora di più da quando abbiamo appreso che avevano iniziato a lavorarci, quindi alcuni di voi speravano che il primo trailer mostrato a dicembre significasse che il gioco era abbastanza vicino al lancio. Purtroppo è abbastanza lontano dal caso. CD Projekt ha deciso di terminare la sua ultima chiamata sugli utili confermando che The Witcher 4 verrà lanciato non prima del 2027. Potremmo anche dover aspettare più a lungo, dato che si sono rifiutati di dire qualcosa di più specifico rispetto a dopo il 31 dicembre 2026, quando un investitore ha chiesto se significava che il gioco verrà lanciato nel 2027. Questo potrebbe significare che The Witcher 4 verrà lanciato nello stesso anno di The Elder Scrolls VI ? Il tempo lo dirà.