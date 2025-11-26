The Witcher 4 non sarà mostrato ai Game Awards 2025

HQ

Mancano solo due settimane al grande show dei The Game Awards di quest'anno. Questo non solo rivelerà quali giochi abbiamo apprezzato di più a noi del settore quest'anno, ma mostrerà anche molte rivelazioni ed annunci entusiasmanti sui giochi in arrivo. L'anno scorso, quest'ultimo includeva il primo trailer di The Witcher 4, quindi molti che non seguono da vicino l'industria pensavano che questo significasse che il gioco era abbastanza vicino al lancio e che ne avremmo visto di più quest'anno. Non è così.

Michał Nowakowski, CEO di CD Projekt, è intervenuto su X per chiarire in assoluto che The Witcher 4 non sarà trasmesso durante i Game Awards nella serata fino al 12 dicembre qui in Europa. Probabilmente non vedremo nemmeno nessuno dello studio sul palco, dato che sono nominati solo come gioco più atteso e si sfideranno contro Grand Theft Auto VI...

Comunque, è gentile da parte sua annunciarlo, rendendo più facile per le persone mantenere le proprie aspettative insieme a noi che adoriamo i giochi Naughty Dog.