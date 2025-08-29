Chengdu ospiterà il BLAST Dota Slam a dicembre

HQ

Ora sappiamo dove si svolgerà il torneo BLAST Slam Dota più avanti nel mese di dicembre. L'organizzatore del torneo ha rivelato che Chengdu, in Cina, assumerà il ruolo di città ospitante, con la Wuliangye Chengdu Performing Arts Centre come sede ospitante, il tutto tra il 5 e il 7 dicembre.

Per quanto riguarda il motivo per cui è stato scelto, BLAST firma un enorme accordo triennale con il Chengdu Broadcasting Film and Television Group, un accordo che sarà ampliato e seguito da ulteriori eventi che saranno confermati in futuro.

Parlando di questa mossa, il direttore dello sviluppo del mercato di BLAST, James Woollard, spiega: "Siamo incredibilmente orgogliosi di portare il primo evento di BLAST nella Cina continentale a Chengdu; una città con una ricca cultura, infrastrutture all'avanguardia, una storia di intrattenimento dal vivo e una crescente reputazione per i giochi e gli eSport. Entrare nel vivace e crescente spazio cinese degli eSport e dei giochi, uno dei nostri mercati di spettatori in più rapida crescita, è estremamente importante e la collaborazione con Chengdu Television and Media Company ci consente di combinare il nostro pedigree di intrattenimento competitivo globale con l'esperienza locale di fiducia per offrire qualcosa di veramente speciale. La Phoenix Mountain Sports Park Arena è un luogo fenomenale e non vediamo l'ora di creare momenti di eSport fondamentali questo dicembre come parte di una partnership pluriennale".

BLAST Dota Slam Chengdu vedrà molte delle migliori squadre di tutto il mondo presenti e sfidarsi per una fetta di un montepremi di $ 1 milione. I team invitati direttamente sono stati confermati e puoi vedere chi sono qui sotto: