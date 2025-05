Chi sarà scelto come nuova ala del Barça?

HQ

Dopo una stagione di grande successo, l'FC Barcelona ha ancora bisogno di rinforzi. E sembra che il più vicino sia Luis Díaz. Questo sarebbe il primo dei rinforzi della squadra catalana per la prossima stagione, che dà la priorità al miglioramento della posizione delle ali prima di ogni altra. Sembrava che la priorità del Barça fosse quella di rinforzare i terzini, a causa della mancanza di profondità, ma le buone prestazioni di Eric García e Gerard Martín nel tratto finale della stagione avrebbero potuto cambiare i piani della dirigenza sportiva.

Gli incontri tra Hansi Flick e Deco, direttore sportivo del Barcellona, sono già iniziati per preparare la prossima stagione al Can Barça. Per ora sembra che quello che sembra essere il più favorito dalla direzione sportiva sia il colombiano del Liverpool, ma il mercato non è ancora iniziato.

Ciò non significa che l'opzione Nico Williams sia fuori questione, ma il Barça potrebbe avere difficoltà a pagare la clausola di uscita di 58 milioni euro. Inoltre, il nazionale spagnolo ha amici nello spogliatoio e un buon supporto per il suo arrivo... anche se il Real Madrid potrebbe anche puntare sul più giovane dei fratelli Williams. Luis Díaz, di lingua spagnola, potrebbe facilmente adattarsi allo spogliatoio, ma è una scommessa meno chiara in questo senso.

Anche il prezzo di Díaz non è economico. Il Liverpool lo valuta a 85 milioni euro, quindi il Barça ha un dilemma al riguardo: pagare a rate per il colombiano o pagare per lo spagnolo tutto in una volta. Hansi Flick e Deco apprezzano questa opzione per le esigenze calcistiche, ma ci sono altri punti di vista.

Altre opzioni più economiche di Nico o Luis Díaz per il Barça

Sembra che l'acquisto a basso costo potrebbe essere Marcus Rashford, l'ala giovanile del Manchester United in prestito all'Aston Villa. Qualche anno fa ha avuto circa sei mesi come uno dei migliori giocatori della Premier League, ma la sua irregolarità ha avuto il suo pedaggio. Il problema, in questo caso, essendo un giocatore importante per lo United, è il suo stipendio, che il Barça non vorrebbe pagare.

Un'altra opzione è Rafael Leão, che si dice sia molto apprezzato da Laporta, oltre ad essere rappresentato da Mendes, che è vicino al presidente del Barça. Anche se sembra che sia sempre più convinto della firma del colombiano.

Il Barça potrebbe affrontare l'estate dopo essere tornato alla regola finanziaria 1/1, a quel punto potrebbe investire molto in nuovi acquisti per rafforzare la squadra di Hansi Flick. Tutti i segnali indicano che l'allenatore tedesco continuerà a optare per La Masia per sfruttare i giovani talenti e continuare ad aumentare il valore della squadra.

Va notato che il Barça potrebbe aver bisogno di un portiere, a causa dell'età avanzata di Wojciech Szczęsny e dei problemi di infortunio del capitano Marc-André Ter Stegen. Joan Garcia dell'Espanyol è stato discusso per questo rinforzo, il che potrebbe essere un po' controverso per i tifosi.