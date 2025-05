Cinque partner si uniscono per l'Open della Apex Legends Global Series

HQ

Il Apex Legends Global Series è tornato. Dopo un periodo di inattività dopo l'ultimo World Championship, la stagione 2025 ha preso il via con un torneo Open che si sta svolgendo a New Orleans al Ernest N. Morial Convention Center in città.

L'evento vedrà circa 160 squadre sfidarsi nel più grande evento di eSport fino ad oggi, e con questo in mente una serie di sponsor e partner si sono uniti per renderlo più grande e migliore di prima.

In un comunicato stampa ci è stato detto che Red Bull, Nokia, Sony Inzone, Alienware, Secret Lab e Battle Beaver si sono uniti come partner nuovi o di ritorno, ognuno dei quali ha fornito PC, controller, bevande energetiche, monitor, sedie e altro ancora.

Parlando del ALGS Open, il responsabile degli eSport di EA, Monica Dinsmore, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di collaborare con i migliori marchi della categoria che condividono il nostro impegno nel fornire esperienze coinvolgenti per la prossima generazione di concorrenti e fan di Apex Legends. Con il supporto di sponsor di lunga data e di quelli nuovi della ALGS, non vediamo l'ora di rendere questo il nostro palcoscenico più grande di sempre".

Il ALGS Open durerà fino al 4 maggio, quando verrà incoronato un vincitore.