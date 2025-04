Clair Obscur: Expedition 33: Come battere la pittrice

HQ

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE IMPORTANTI SPOILER SULLA STORIA PER Clair Obscur: Expedition 33.

Dopo aver combattuto oltre innumerevoli Nevron e aver sconfitto i potenti Axon, sarai in grado di affrontare il Monolite, la casa della Pittrice. Immediatamente, attaccherai la gigantesca donna di pietra accovacciata in fondo al Monolite, solo per renderti conto che non puoi danneggiare questa creatura. Quindi, verrai condotto all'interno del Monolite stesso.

Dopo aver combattuto in versioni contorte di luoghi che hai visitato in precedenza, con nemici più duri tra cui Clair e Obscur. Dopo averli superati e aver raggiunto sul treno una strana versione di Lumiere, sarai in grado di affrontare la Paintress. Vale la pena assicurarsi di essere completamente preparati per questo combattimento. L'abbiamo fatto a un livello medio di 50, ma si poteva uscirne vivi dal livello 40 o superiore.

Bene, prima dovrai affrontare Renoir, come incontro finale con l'uomo dai capelli bianchi che ti ha dato problemi da quando sei partito. Renoir lancia ondate di Chroma e può tentare di spazzare via parte del tuo gruppo, ma arriva al suo punto più forte nella sua seconda fase, dove evoca un leone gigante fatto di Chroma. Ma, se sei salito di livello abbastanza e riesci a fare qualche parata e schivata qua e là, non dovrebbe essere un grosso problema. Lune lo ha praticamente messo da solo per il nostro playthrough con una Genesi Elementale enormemente dannosa.

Una volta che Renoir è a terra, riceverai una visita dal Curatore, che aiuta Maelle a liberarti definitivamente dalla sua presenza. Da lì, avrai un'altra possibilità di aggiornare, scambiare il tuo gruppo e forse anche tornare indietro per salire di livello se ne hai bisogno, ma raggiungerai la Paintress in cima al Monolite e inizierà il tuo confronto finale con lei.

La Paintress è una lotta in tre fasi. Il primo la vede usare principalmente attacchi a ondate e proiettili che ti arrivano rapidamente. Il suo sciame di meteoriti, in particolare, può essere difficile da prevedere, ma se parate subito dopo che la luce lampeggia attorno a ogni proiettile, dovreste essere bravi. Ci sono anche code audio per ciascuno dei suoi altri attacchi. Inoltre, puoi stordire la Paintress e lei subirà un discreto danno da rottura dagli attacchi e dalle abilità che lo forniscono. Rallentarla e stordirla sono ottimi modi per mantenere bassa la pressione mentre lavori verso la Fase 2.

È qui che le cose iniziano a raggiungere il picco in termini di scala della battaglia. Ricordate quell'enorme signora di pietra in fondo al Monolite? Bene, è tornata e solleva la Paintress per la sua seconda fase, dandole poteri extra. Il pennello di luce conferisce alla Pittrice una combo lenta che può essere parata abbastanza facilmente, ma ha alcune rapide combo di combattimento ravvicinato che possono abbattere rapidamente un membro del gruppo, quindi tieni a portata di mano le tue tinte di rianimazione. L'attacco più devastante che il tuo gruppo può affrontare in questa fase è lo strappo della realtà della Pittrice.

Aprendo un varco nella realtà, le sfere oscure voleranno verso il tuo gruppo a un ritmo piuttosto veloce, infliggendo centinaia di danni ad ogni colpo. Anche se sei devastato da questo attacco, dovresti comunque essere in grado di portare la Paintress alla sua terza fase piuttosto rapidamente, poiché manterrà comunque i suoi debuff durante l'intero combattimento. L'uso di ustioni e altre afflizioni di stato può aiutare ad accumulare un bel po' di danni costanti nel tempo.

La terza fase della Pittrice non è affatto una fase. Inizierà proteggendo uno Expeditioner e curandone un altro prima di arrendersi. Tuttavia, con il combattimento che dà in quelle prime due fasi, vorrai assicurarti di avere tinte di rianimazione e guarigione, o modi per riguadagnare salute durante il corso del combattimento tramite abilità, pittogrammi e lumina. Inoltre, se hai un personaggio che può applicare grandi accumuli di ustione come Maelle, allora vale la pena metterlo in primo piano e al centro, in modo che possa mantenere il danno in tutte le fasi.

Dopo aver sconfitto la Pittrice, avrai accesso al colpo di scena più corposo della storia, oltre a un pitto che consente al tuo danno di superare i 9.999, un must per tutti i tuoi personaggi se hai intenzione di affrontare alcuni dei boss più difficili del gioco. Tuttavia, non entreremo nelle ramificazioni della storia di battere la Paintress, poiché questa guida era semplicemente qui per aiutarti a batterla.