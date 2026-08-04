Clair Obscur: Expedition 33 gli sviluppatori dicono "è bene avere dei limiti"

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È facile dimenticare che è passato solo un anno da quando Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato il mondo e ha vinto praticamente ogni premio possibile. Da allora, molti sono rimasti affascinati dal fatto che un team così piccolo sia riuscito a ottenere così tanto con risorse piuttosto limitate.

I rappresentanti di Sandfall Interactive hanno però dichiarato in diverse occasioni di non voler crescere, ma piuttosto rimanere più o meno della stessa dimensione attuale, e in un'intervista con il team di Automaton ora spiegano che la loro piccola statura non è uno svantaggio, ma piuttosto un punto di forza. Ecco cosa ha da dire il CEO e direttore creativo di Sandfall Interactive, Guillaume Broche, a riguardo:

"Penso che al momento siamo 26 persone, se non sbaglio. Ci adattiamo al periodo del progetto e, al momento, abbiamo più che abbastanza persone per la pre-produzione del nostro prossimo progetto e per le cose che vogliamo realizzare."

E crede che non ci sia assolutamente motivo di cercare di crescere ulteriormente, sostenendo che è proprio a causa di questi vincoli di risorse che il gioco è risultato così bene:

"Penso che sia bene avere dei limiti. Quando hai più soldi, è molto facile portare molte persone e dire "Dobbiamo farlo sempre più grande!" e "Risolveremo ogni singolo piccolo punto doloroso che avevamo in Expedition 33." Ma penso che sia un grande errore perché sono le limitazioni a generare creatività. Se sappiamo che non possiamo fare tutto, dobbiamo concentrarci su ciò che conta, e penso che sia stata questa filosofia a rendere la Spedizione 33 ciò che è. Sembra molto concentrato, tutto ha uno scopo e tutto è fatto per una ragione. Non sembra qualcosa di troppo grande per il suo bene."

In breve, non dovremmo aspettarci che Sandfall Interactive si espanda per progetti futuri, ma piuttosto cercare di sfruttare al meglio ciò che ha, concentrandoci sulla costruzione di un nucleo solido senza troppi ingombri inutili.