Cloud9 apporta un cambio di allenatore per il suo roster League of Legends

La stagione League of Legends di Cloud9 è finita. La squadra non si è qualificata per Worlds 2025, il che significa che la prossima partita che giocherà sarà nella prima divisione della LCS di ritorno nel 2026. A tre mesi da quel giorno, l'organizzazione sta apportando alcune modifiche alla sua formazione competitiva, in particolare sotto forma di un aggiustamento del coaching.

Dopo un paio di stagioni con la squadra, che di per sé è stata una seconda parentesi con Cloud9, Bok "Reapered" Han-gyu sta lasciando l'organizzazione. Questo lascia spazio libero nel ruolo di capo allenatore, una posizione che sarà ricoperta da Nick "Inero" Smith che è stato promosso da semplice allenatore.

Considerando la recente forma mediocre di C9, questo è probabilmente solo l'inizio dei cambiamenti per la squadra che cerca di tornare in forma nella stagione 2026.