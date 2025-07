Cloud9 New York aggiorna il roster di Call of Duty con una partenza e una firma

HQ

Cloud9 New York ha avuto una stagione 2024/25 Call of Duty League piuttosto scarsa, poiché la squadra è arrivata 10° su 12° con un misero 12 vittorie a 24 sconfitte. Certo, la squadra non è stata la peggiore della stagione, ma ci sono molti miglioramenti che devono essere apportati se C9NY intende mostrare qualche segno di vita in vista della campagna 25/26.

Stiamo già assistendo a dei cambiamenti, dato che la squadra ha annunciato la partenza di un membro e anche la firma di un sostituto. Kenyen "Capsidal" Sutton lascia la squadra dopo un breve periodo di due mesi con la maglia azzurra. Il suo sostituto è Isaiah "Gwinn" Gwinn, che scambia il blu con il blu dopo aver lasciato il Carolina Royal Ravens a seguito di un deludente Championship Weekend.

In realtà vedremo questa squadra prima piuttosto che dopo, poiché C9NY apparirà al Esports World Cup per il suo evento Call of Duty: Black Ops 6 che si svolgerà tra il 24 e il 27 luglio.