Combattere la buona battaglia: dov'è oggi Stop Killing Games e cosa ci aspetta dopo

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Ognuno di noi ha i suoi giochi preferiti. Che si tratti di Call of Duty, Resident Evil o Stardew Valley, tutti noi abbiamo quel titolo, pioggia o faccia sole, una brutta giornata al lavoro o un grave caso di influenza, non manca mai di offrire quella grande dose di dopamina ed evasione per dimenticare tutti i problemi del mondo reale. Ma se un giorno, senza colpa tua, non potessi più giocare al tuo gioco preferito? Come ti sentiresti? E cosa faresti tu?

Anthem, Concord, Highguard, Marvel's Avengers. Cosa hanno in comune tutti questi giochi? Esatto, non puoi più giocarli. Anche se hai speso i tuoi soldi guadagnati con fatica per comprarli, ormai non sono altro che ricordi. Titoli come Concord sopravvissero a malapena due settimane, mentre Anthem esistette per anni prima che venisse staccato, spezzando il cuore di innumerevoli giocatori in tutto il mondo che non solo avevano speso soldi per il gioco, ma avevano anche dedicato ore del loro tempo a qualcosa che era stato loro strappato via senza preavviso e per ragioni fuori dal loro controllo.

E non sono solo i giochi già scomparsi a sollevare domande. E per quanto riguarda quelli che milioni di persone stanno ancora giocando in questo momento? Destiny 2, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Rainbow Six: Siege — tutti sono costruiti attorno a infrastrutture online che non esisteranno per sempre. Forse mancano dieci anni, forse venti, ma prima o poi qualcuno dovrà decidere cosa succederà quando qualcuno deciderà che non vale più la pena pagare i server e le spese del supporto. I giocatori potranno ancora accedere ai mondi in cui hanno passato migliaia di ore? O decenni di contenuti, ricordi e acquisti semplicemente scompariranno da un giorno all'altro?

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Come è permesso che succeda? E questo solleva la domanda: un'azienda dovrebbe poter toglierti qualcosa che hai pagato? Non è una questione di se possono, lo hanno già fatto; Questo è un caso di diritti dei consumatori, e una battaglia che si sta combattendo per tutti i gamer nel mondo dal 2024. Potresti solo non esserne consapevole.

Da chi, chiedi?

Incontra Stop Killing Games

Tutto è iniziato con un uomo, uno YouTuber di nome Ross Scott, conosciuto online come Accursed Farms, che aveva il coraggio di affrontare l'industria dell'editoria videoludica. Ha fondato il movimento Stop Killing Games, che mira a ottenere una legislazione per porre fine alla pratica di vendere giochi come beni progettati per essere completamente ingiocabili per tutti non appena il supporto terminerà. Dalla sua fondazione è cresciuta notevolmente, aggiungendo nuovi membri al suo team principale, accumulando oltre due milioni di sostenitori a livello globale, e ha avviato più di dieci inchieste legislative in Europa e America.

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Secondo il loro sito web, sono una coalizione globale di giocatori, sostenitori dei consumatori e sviluppatori che spingono per tutele legali internazionali. Con sempre più giochi che richiedono qualche forma di funzionalità online, rischiano di essere completamente distrutti quando questi server verranno chiusi.

Per loro questa pratica è una violazione dei diritti dei consumatori. I beni acquistati non dovrebbero autodistruggersi e se compri qualcosa dovrebbe essere tuo per sempre. E stanno facendo di tutto, dalle petizioni alle cause collettive in tutto il mondo, per porre fine alla distruzione intenzionale dei media digitali.

Cose piuttosto serie, vero?

Combattere la buona battaglia

Molto è successo nei due anni da quando Stop Killing Games è decollato, e Ross ha raggiunto parecchio risultato in questo tempo.

Lo scorso anno la loro Iniziativa Cittadina Europea ha raggiunto 1,3 milioni di firme, il che significava che sarebbe stata ascoltata davanti al Parlamento europeo. Video Games Europe, un'associazione commerciale che rappresenta l'industria videoludica in tutta Europa, ha risposto quasi immediatamente con una dichiarazione schiacciante sul movimento: "Apprezziamo la passione della nostra comunità; tuttavia, la decisione di interrompere i servizi online è sfaccettata, mai presa alla leggera e deve essere un'opzione per le aziende quando un'esperienza online non è più commercialmente sostenibile. I server privati non sono sempre un'alternativa valida per i giocatori, poiché le protezioni che mettiamo in atto per proteggere i dati dei giocatori, rimuovere contenuti illegali e combattere contenuti comunitari pericolosi non esisterebbero, renderebbero i titolari dei diritti responsabili."

Scott non è ingenuo e, in risposta alle critiche durante un incontro con noi lo scorso anno, ha affrontato la questione con il suo pensiero che non solo l'industria troverà soluzioni, ma che qualsiasi sfida affrontata avrà tutto il tempo per essere risolta. "Qualunque cosa accada, nel migliore dei casi, è ancora lontano anni. Se dovessero verificare cambiamenti legali, il settore avrà molte notifiche su questo. E probabilmente il settore troverà soluzioni, proprio come con il GDPR."

Hanno sostenuto una causa collettiva contro Ubisoft in risposta alla chiusura di The Crew 2 e, sebbene abbia suscitato notevole attenzione, Ubisoft ha successivamente realizzato una versione offline funzionante.

Questa modalità 'ibrida' è stata introdotta nell'ottobre dello scorso anno, e Scott sostiene che ciò sia dovuto in parte alla crescente presenza di SKG e dell'European Citizens Initiative grazie ai suoi 1,3 milioni di firme. "Vi garantisco che Ubisoft non aveva mai piani di fine vita per [The Crew 2 e Motorfest] prima di questo movimento."

Nel Regno Unito, SKG è riuscita a ottenere un dibattito parlamentare nel novembre dello scorso anno dopo che una petizione ha raggiunto 189.000 firme. Purtroppo, pur riconoscendo che esiste un problema riguardo alla conservazione della selvaggina, 'non ritenevano che imporre piani di fine vita [fosse] proporzionato o applicabile'. In parole povere, avevano la posizione che la legge sui consumatori veniva rispettata, ma avrebbero continuato a monitorare la situazione.

Dove sono ora... E adesso?

Questo mese, però, è stato fatto un passo avanti con l'approvazione del Assembly Bill 1921, noto anche come Protect Our Games Act. L'Assemblea dello Stato della California ha offerto una grande vittoria alla causa, poiché il voto in aula è passato 43-16.

SKG ha dichiarato: "Il disegno di legge richiederebbe alle aziende di videogiochi di avvisare i giocatori in anticipo prima di chiudere i giochi dipendenti dal server e offrirebbe un modo per mantenere giocabili i giochi acquistati successivamente, come accesso offline, server comunitari o un'altra opzione praticabile."

SKG lo ha definito 'un grande aggiornamento per la conservazione dei giochi', ma è chiaro che c'è ancora molto lavoro da fare. Il disegno di legge 1921 ora si dirige al Senato dello Stato della California, dove avrà bisogno di molto più sostegno pubblico per mantenere vivo lo slancio. Questo disegno di legge è sicuramente una vittoria, ma non cambia ancora nulla.

New Africa / Shutterstock

Non sono tutte buone notizie, però. Un colpo di martello piuttosto pesante è stato inflitto il 16 giugno quando la Commissione Europea ha raggiunto un verdetto. Due mesi dopo l'udienza pubblica e il dibattito parlamentare a maggio, la Commissione "non può proporre un obbligo legale di mantenere i videogiochi giocabili dopo che smettono di essere forniti commercialmente", ma redigerà un "codice di condotta" sulla gestione della fine della vita dei giochi. Non è il risultato che SKG voleva, e in realtà non sembra un grande risultato. Quando la commissione può far passare Apple a USB-C, questo sembra più un rifiuto che un'impossibilità.

Ed è qui che stanno le cose attualmente. Qualche scoperta, qualche vicolo cieco e molta resistenza da parte dell'industria, ma Stop Killing Games non si tira indietro. Con tutto il terreno guadagnato negli ultimi due anni, chissà cosa potrebbero ottenere nei prossimi due. Che tu sia d'accordo con il movimento o meno, SKG è già riuscito a forzare una conversazione che l'industria non può più ignorare.

Se avete tempo, potete vedere l'audizione al Parlamento Europeo dal 16 aprile qui. Tratta in dettaglio la campagna Stop Killing Games, la legalità e le soluzioni, oltre alla risposta della Commissione Europea.

Inoltre, se senti il bisogno di saperne di più sul movimento Stop Killing Games o vuoi iscriverti al loro Discord, puoi farlo qui. Puoi anche restare aggiornato su tutto quello che fanno sul loro subreddit.