Competitive Counter-Strike 2 torna in Cina con IEM Beijing a novembre

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È stato un anno intenso per gli eventi della massima divisione dell'ESL Pro Tour, dato che già le migliori squadre e giocatori sono andati a Cracovia, in Polonia, per il primo evento Intel Extreme Masters della stagione a febbraio, prima di andare a Rio de Janeiro, in Brasile, ad aprile, e ad Atlanta, negli Stati Uniti, questo maggio. Le prossime tappe del tour mondiale riporteranno l'azione alla Cattedrale di Counter-Strike a Colonia, Germania, a giugno, prima che l'ultimo evento IEM della stagione segua più avanti nell'anno.

Per quanto riguarda la situazione e le date precise del torneo, l'ESL ha ora confermato che l'ultimo torneo IEM della stagione vedrà effettivamente il ritorno competitivo Counter-Strike 2 in Cina per un evento a Pechino. Si terrà alla Bloomage Biotech-Biohyalux ECM Arena in città dal 2 all'8 novembre, dove un trofeo e 1,25 milioni di dollari di premio in denaro sono sul tavolo.

Il torneo vedrà una fase a gironi a partire dal 2 novembre, durante la quale le 16 squadre presenti saranno ridotte a sole sei superstiti. Queste squadre qualificate parteciperanno poi ai playoff dal 6 all'8 novembre, davanti a un pubblico dal vivo, dove verrà determinato il vincitore e consegnato il trofeo.

Non abbiamo ancora informazioni precise riguardo alle squadre e alle squadre presenti, poiché questa verrà decisa nei prossimi mesi, con le squadre selezionate in base alla loro posizione nelle classifiche VRS.