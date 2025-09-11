Completata l'acquisizione di Astralis da parte di Fusion Esports Group

HQ

L'organizzazione danese di eSport Astralis è stata ufficialmente acquisita dal gruppo di investitori danesi Fusion Esports Group. Come confermato in un comunicato stampa, si dice che il team esisterà ora sotto la proprietà di Fusion, che a sua volta è stata fondata dall'ex fondatore di Astralis e BLAST Jakob Lund Kristensen e dall'ex COO di Ninjas in Pyjamas Group Jonas Gundersen.

Per quanto riguarda ciò che questo accordo significherà per la squadra, ci è stato detto che fa parte delle "ambizioni globali" diAstralis crescere, qualcosa che Kristensen ha commentato in una dichiarazione.

"Il potenziale è ancora enorme, sia commercialmente che competitivamente. Stiamo costruendo un nuovo Astralis con nuova energia e nuovi metodi, pur mantenendo la nostra attenzione sulle prestazioni. La nostra prima partita è già venerdì con un nuovo giocatore e la pazienza è fondamentale, ma la nostra priorità è sempre quella di dare ai giocatori le migliori condizioni per avere successo, a lungo termine".

Gundersen ha anche aggiunto quanto segue: "L'impatto che Astralis ha avuto nel portare gli eSport nel mercato mainstream globale non può essere sopravvalutato. Si tratta di un'eredità e di una storia fantastiche che si adattano perfettamente alla visione che abbiamo impostato per Fusion, come nostra prima acquisizione. Il gioco continua a crescere e crediamo che la prossima generazione di crescita porterà l'intero settore a nuovi livelli".

La prima volta che vedremo Astralis in azione sotto la proprietà di questo nuovo gruppo sarà il 12 settembre, quando competerà nel Fissure Playground #2 contro Aurora.