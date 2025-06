Confermate le tre squadre rimaste nei playoff della LTA North Split 2

HQ

La LEC è conclusa fino alla conclusione della prossima pausa internazionale, come la LCP. Presto, anche il LTA North seguirà l'esempio, poiché il prossimo fine settimana vedrà la conclusione del Split 2 Playoffs, il che significa che conosceremo la squadra che solleverà il trofeo e si aggiudicherà un posto al Mid-Season Invitational a giugno e al Esports World Cup a luglio.

Con questo in mente, il tabellone per le ultime due partite è stato bloccato e confermato. Ora sappiamo che FlyQuest ha già timbrato il biglietto per il gran finale, il che significa che nel peggiore dei casi, se l'organizzazione perde questa partita, sarà presente all'EWC, ma non all'MSI. L'altro posto per la finale andrà al vincitore della finale del girone inferiore tra Cloud9 e Shopify Rebellion. Questo accadrà il 14 giugno, il giorno prima della finale principale del 15 giugno.

Il vincitore assoluto è l'unica squadra della regione che otterrà un posto sia all'MSI che all'EWC, anche se, come accennato in precedenza, il secondo classificato apparirà al torneo EWC.