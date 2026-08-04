Confinement offre un trailer inquietante in vista della sua prima di settembre

Sembra che ogni altro trailer di film in questo momento sia per un prossimo film horror, il che forse non sorprende considerando che ottobre è a meno di due mesi di distanza. Uno dei film in anteprima è Confinement , diretto da Peter Howitt (Sliding Doors, Johnny English).

La storia segue Stella (interpretata da Nathalie Emmanuel, nota soprattutto per il ruolo di Missandei in Game of Thrones), una vedova recente che aspetta un figlio dal defunto marito. Le viene offerto un posto dove stare nella tenuta dei parenti del marito defunto, ma ciò che inizia come un'offerta generosa sembra presto rivelarsi qualcosa di completamente diverso, poiché la famiglia mostra un interesse insolito per il suo bambino non ancora nato.

Confinement debutta il 1° settembre e, in un primo trailer claustrofobico ora assaggiamo l'atmosfera inquietante e le strane dinamiche familiari. Come al solito, date un'occhiata qui sotto.