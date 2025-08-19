Coppa del Mondo di eSport: ecco come è stato testa di serie il tabellone Counter-Strike 2

HQ

In genere, i torneiCounter-Strike 2 offrono modi per sopravvivere a una singola sconfitta presentando formati a gironi o formati a doppia eliminazione. Questo non sarà affatto il caso del Esports World Cup di questo fine settimana, il suo ultimo fine settimana, poiché le varie CS2 squadre presenti avranno una possibilità e una sola possibilità di continuare ad avanzare nel tabellone del torneo.

Sì, questo evento non avrà alcun formato fantasioso. Sarà caratterizzato da quattro turni d'azione in cui ogni turno metà delle squadre viene eliminata. Il primo sarà il round of 16 in cui otto squadre avanzeranno e otto squadre torneranno a casa, dopodiché le squadre in testa continueranno ad essere dimezzate fino a quando non verrà confermata una coppia finale per il 24 agosto.

Stando così le cose, puoi vedere il tabellone e come ogni squadra è stata testa di serie di seguito. Il tabellone è stato anche organizzato in modo che il vincitore della prima e della seconda partita si affronteranno nei quarti di finale, e così via, il che significa che la finalissima vedrà solo una delle prime otto squadre e una delle ultime otto squadre.



Team Vitality contro Team Liquid



TYLOO contro Astralis



Natus Vincere contro 3DMax



GamerLegion contro il MongolZ



Mouz contro Virtus.pro



G2 Esports contro il Team Falcons



FaZe Clan contro Aurora Gaming



Eroica contro spirito di squadra



Per quanto riguarda chi compone le varie squadre e roster, dai un'occhiata a tutte queste informazioni di seguito.

Chi pensi che ne uscirà vincitore?