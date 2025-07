Coppa del Mondo di eSport: ecco i gironi per la Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup 2025

HQ

Il torneo maschile Esports World Cup Mobile Legends Bang Bang è già in corso, anche se l'evento principale non inizierà prima della prossima settimana. Questa settimana sarà invece dedicata alInvitational torneo femminile, ma la prossima settimana vedrà un ritorno alMid Season Cup torneo femminile, dove le migliori squadre si sfideranno per una fetta di una torta da 3 milioni di dollari.

In vista del Esports World Cup, sapevamo già di 15 delle squadre qualificate, con l'ultimo slot destinato alla squadra che avrebbe potuto affrontare il guanto di sfida al Last Chance Qualifier. Questo è successo durante il fine settimana, il che significa che sette squadre sono state eliminate mentre una è passata alla fase a gironi.

Per quanto riguarda le squadre eliminate, sono le seguenti:



ESport di Legion



Squadra Falchi



Divisione Zeta



ESport da incubo



La MongolZ



Influenza Rabbia



Atomo raro



La squadra che è passata è stata Virtus.pro e per quanto riguarda il posto nella fase a gironi, puoi vedere i gironi completi qui sotto.

Gruppo A:



Il Team Liquid PH contro Ultra Legends



ONIC contro CFU Gaming



SRG. OG contro Virtus.pro



Mitico Sigillo contro Corinzi



Gruppo B:



HomeBois contro il Team Flash



Spirito di squadra contro DianFengYaoGuai



RRQ Hoshi contro Area 77



ONIC Filippine contro Aurora Turkiye



Il tabellone di ogni girone presenta un formato a doppia eliminazione, in cui le quattro squadre sopravvissute passeranno ciascuna al tabellone dei playoff a otto squadre. Il vincitore sarà deciso tra un paio di settimane, il 2 agosto.