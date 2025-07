Coppa del Mondo di eSport: VK Gaming ha nominato Apex Legends Global Series Campioni di metà stagione

HQ

Mentre la maggior parte dei tornei Esports World Cup sono piuttosto massicci, ce ne sono una manciata che sono più grandi degli altri. Questo include il torneo Apex Legends, in quanto non è solo un evento di terze parti, ma piuttosto il Global Series Midseason Playoffs, un evento internazionale ufficiale e importante che segna il giro di boa della stagione 2025/26.

Questo evento ha visto 40 delle migliori squadre di tutto il mondo dirigersi in Arabia Saudita, per competere nel festival nella speranza di vincere una fetta del montepremi di 2 milioni di dollari. Dopo alcuni giorni intensi di azione, abbiamo già un vincitore di cui parlare, ed è forse qualcuno che non ti saresti aspettato.

Dopo alcuni giorni estenuanti, VK Gaming è uscito vincitore ed è stato incoronato campione. Nel turno finale, la squadra ha totalizzato 96 punti totali grazie a due vittorie, un piazzamento decente per il resto e una collezione di uccisioni. Questo è stato sufficiente per vedere la squadra finire davanti a ROC Esports e Ninjas in Pyjamas al secondo e terzo posto, e abbastanza per vedere la squadra cinese tornare a casa con $ 600.000 di premio in denaro e 1.000 Club Points.

VK Gaming ha una pausa ora, poiché il APAC South Split 2 Pro League non ritorna fino alla fine di agosto.