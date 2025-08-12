Gamereactor

PUBG: Battlegrounds

Coppa del Mondo Esports: ecco i gironi per il torneo PUBG: Battlegrounds

L'evento prende il via oggi e durerà fino a sabato.

Questa settimana, PUBG: Battlegrounds cercherà di rubare la scena al Esports World Cup poiché si svolgerà il principale evento dedicato al gioco. Da non confondere con il torneo PUBG Mobile che si è svolto di recente, questo vedrà la partecipazione di 24 delle migliori squadre di tutto il mondo e che cercheranno di assicurarsi una fetta di un montepremi di $ 2 milioni.

Con il torneo che prende il via oggi e durerà fino a sabato 16 agosto, ora conosciamo i vari gruppi per l'azione e come ogni squadra è stata inserita nei tre rispettivi gruppi.

Gruppo A:


  • Natus Vincere

  • T1

  • TOYO Esports

  • ESport di Buririam United

  • Inizio Gioco Vincente

  • 17 Giochi

  • I Mercenari

  • Senso pieno

Gruppo B:


  • Geekay Esports

  • Gen.G Esports

  • ROC Esports

  • Esport più nitidi

  • AGAL International

  • Cambia il gioco

  • Squadra Falchi

  • Squadra BB

Gruppo C:


  • Virtus.pro

  • FN Esports

  • Squadra Liquid

  • TDT Esports

  • Strada Petrichor

  • Liberi

  • Menti contorte

  • Theerathon Cinque

Tenendo conto di queste squadre presenti, chi pensi sia il favorito per la vittoria?

PUBG: Battlegrounds

