Coppa del Mondo Esports: ecco i gironi per il torneo PUBG: Battlegrounds

Questa settimana, PUBG: Battlegrounds cercherà di rubare la scena al Esports World Cup poiché si svolgerà il principale evento dedicato al gioco. Da non confondere con il torneo PUBG Mobile che si è svolto di recente, questo vedrà la partecipazione di 24 delle migliori squadre di tutto il mondo e che cercheranno di assicurarsi una fetta di un montepremi di $ 2 milioni.

Con il torneo che prende il via oggi e durerà fino a sabato 16 agosto, ora conosciamo i vari gruppi per l'azione e come ogni squadra è stata inserita nei tre rispettivi gruppi.

Gruppo A:



Natus Vincere



T1



TOYO Esports



ESport di Buririam United



Inizio Gioco Vincente



17 Giochi



I Mercenari



Senso pieno



Gruppo B:



Geekay Esports



Gen.G Esports



ROC Esports



Esport più nitidi



AGAL International



Cambia il gioco



Squadra Falchi



Squadra BB



Gruppo C:



Virtus.pro



FN Esports



Squadra Liquid



TDT Esports



Strada Petrichor



Liberi



Menti contorte



Theerathon Cinque



Tenendo conto di queste squadre presenti, chi pensi sia il favorito per la vittoria?