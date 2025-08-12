esports
Coppa del Mondo Esports: ecco i gironi per il torneo PUBG: Battlegrounds
L'evento prende il via oggi e durerà fino a sabato.
Questa settimana, PUBG: Battlegrounds cercherà di rubare la scena al Esports World Cup poiché si svolgerà il principale evento dedicato al gioco. Da non confondere con il torneo PUBG Mobile che si è svolto di recente, questo vedrà la partecipazione di 24 delle migliori squadre di tutto il mondo e che cercheranno di assicurarsi una fetta di un montepremi di $ 2 milioni.
Con il torneo che prende il via oggi e durerà fino a sabato 16 agosto, ora conosciamo i vari gruppi per l'azione e come ogni squadra è stata inserita nei tre rispettivi gruppi.
Gruppo A:
- Natus Vincere
- T1
- TOYO Esports
- ESport di Buririam United
- Inizio Gioco Vincente
- 17 Giochi
- I Mercenari
- Senso pieno
Gruppo B:
- Geekay Esports
- Gen.G Esports
- ROC Esports
- Esport più nitidi
- AGAL International
- Cambia il gioco
- Squadra Falchi
- Squadra BB
Gruppo C:
- Virtus.pro
- FN Esports
- Squadra Liquid
- TDT Esports
- Strada Petrichor
- Liberi
- Menti contorte
- Theerathon Cinque
Tenendo conto di queste squadre presenti, chi pensi sia il favorito per la vittoria?