Coppa del Mondo Esports: i gruppi sono bloccati per l'evento Call of Duty: Black Ops 6

Come ci si aspetterebbe, la prossima settimana sarà impegnativa per il Esports World Cup, poiché sono previste non meno di tre finali. Ciò includerà l'evento StarCraft II che si concluderà il venerdì, il torneo Honor of Kings il sabato e l'evento Call of Duty: Black Ops 6 la domenica. Mentre i primi due sono iniziati in una certa misura, il torneo CoD non prenderà il via fino a domani, ma possiamo prepararci per ciò che verrà controllando come sono stati organizzati i gruppi.

La fase a gironi durerà due giorni e vedrà il campo a 16 squadre ridotto a otto squadre. Per quanto riguarda il modo in cui verranno determinate le squadre dei playoff, ogni gruppo vedrà due squadre avanzare dopo aver lavorato attraverso un girone a doppia eliminazione in cui ci sarà un vincitore del girone superiore e inferiore.

Dai un'occhiata a come sono divisi i gruppi e agli abbinamenti iniziali di seguito.

Gruppo A:



OpTic Gaming contro FiveFears



G2 Esports contro Cloud9



Gruppo B:



Vancouver Surge contro il Team Orchid



100 ladri contro compagni gentili



Gruppo C:



Boston Breach contro il Team WaR



Movistar KOI contro il Team Falcons



Gruppo D:



Team Heretics contro Progetto 7



FaZe Clan contro OMiT



Se ti stai chiedendo perché molte delle squadre Call of Duty League sono considerate come le rispettive organizzazioni e non i loro nomi di franchigia (ad esempio FaZe Clan invece di Atlanta Faze, 100 Thieves invece di LA Thieves, Team Falcons invece di Vegas Falcons e così via), è probabile che si assicuri che Club Points acquisiti siano distribuiti alla loro organizzazione e non alla franchigia CDL, tutto per ottenere un migliore posizionamento nell'intero festival Club Championship.