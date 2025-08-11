Coppa del Mondo Esports: il Team Secret incoronato campione Rainbow Six: Siege X

HQ

Anche se probabilmente avresti puntato su un'organizzazione di veterani affermata ed esperta che vinceva il trofeo Rainbow Six: Siege X al Esports World Cup, alla fine non è stato così.

Il torneo si è concluso durante il fine settimana e ha visto l'incoronazione di un nuovo campione. Team Secret ha accettato la sfida e ha sconfitto G2 Esports nel gran finale, assicurandosi il trofeo e $ 750.000 in premio in denaro.

Questo è un grande momento per l'organizzazione in quanto è il primo trofeo importante che Team Secret ha vinto negli Rainbow Six eSport. Inoltre, ora imposta la squadra come una squadra da tenere d'occhio in vista degli eventi futuri, incluso il Six Invitational, in cui non ha mai intaccato molto all'inizio di quest'anno, quando ha concluso il torneo principale come uno dei primi knockout.

Questo risultato vede anche Team Secret come un'organizzazione che guadagna 1.000 Club Points, il che sarà utile per la sua posizione nel Club Championship generale.