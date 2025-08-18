Coppa del Mondo Esports: Karmine Corp alza il trofeo Rocket League

HQ

È stata un'altra settimana impegnativa al Esports World Cup, poiché la penultima settimana del festival dell'Arabia Saudita ha visto ospitare quattro importanti finali. Uno di questi è stato l'evento Rocket League, che ha riunito un gruppo delle migliori squadre di tutto il mondo per competere in un evento in cui era in palio 1 milione di dollari.

Dopo un torneo estenuante, Karmine Corp ha finalmente infranto i sogni di Geekay Esports, il tutto sconfiggendo la squadra nella finalissima e assicurandosi il trofeo per sé. Diciamo che ha infranto i sogni perché Geekay Esports ha lottato contro l'eliminazione sin dalla seconda partita del torneo, mentre Karmine Corp ha avuto il controllo del proprio destino per circa metà dell'evento.

Questo risultato continua una forte stagione 2025 per Karmine Corp, che ha anche vinto il Birmingham Major a marzo. La prossima grande domanda nella mente di tutti è se il team riuscirà a portare avanti questo successo nel prossimo World Championship.