Coppa del Mondo Esports: tutti i dettagli delle qualificazioni Last Chance Street Fighter 6 e i giocatori confermati dell'evento principale
L'LCQ si svolge questa settimana in vista dell'evento principale della prossima settimana.
Mentre Tekken 8 è il gioco di combattimento da guardare al Esports World Cup questa settimana, c'è anche Street Fighter 6 azione in corso, anche se non dal vivo e non sul palco principale. Questo perché questa settimana vedrà il Last Chance Qualifier, in cui 252 giocatori si daranno battaglia e sperano di assicurarsi uno dei 10 posti rimanenti all'evento principale. Con questo in mente, ecco cosa devi sapere sull'LCQ.
La LCQ si svolgerà dal 14 al 16 agosto e ridurrà i 252 concorrenti fino a quando non verrà deciso un vincitore. La vincita non è necessaria per timbrare un biglietto per l'evento principale, poiché i primi 10 migliori giocatori si qualificheranno tutti per il torneo. C'è comunque un premio in denaro, con $ 50.000 distribuiti tra i migliori giocatori LCQ.
Per quanto riguarda l'evento principale, questo si svolgerà tra il 20 e il 23 agosto e sarà caratterizzato da azioni dal vivo a Riyadh. In totale, 48 giocatori saranno presenti per questo e lotteranno per una fetta di $ 1 milione e un invito diretto al Capcom Cup 12, il che significa che oltre ai 10 giocatori LCQ aggiuntivi ancora da nominare, possiamo aspettarci che siano presenti i seguenti.
- Xiaohai
- Gachikun
- Kawano
- Pugera
- YHC-Mochi
- Punk
- Psico
- Brillare
- Phenom
- Vegetariano
- Grande uccello
- Uccello arrabbiato
- Kakeru
- Blaz
- Leshar
- JuicyJoe
- NoèIl Prodigio
- Tokido
- Shuto
- NL
- Fuudo
- FinaleWalker
- Menard
- Cirūkichi
- Higuchi
- Somaro
- Bonchan
- Itabashi Zangief
- Doppio Kevin
- Narikun
- Zhen
- Craime
- Nipote
- Momochi
- Kusanagi
- Lopez
- Micky
- Torimeshi
Aspettatevi che i pool e le informazioni sulle teste di serie vengano rivelati più avanti questa settimana o all'inizio della prossima.