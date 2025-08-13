Coppa del Mondo Esports: tutti i dettagli delle qualificazioni Last Chance Street Fighter 6 e i giocatori confermati dell'evento principale

HQ

Mentre Tekken 8 è il gioco di combattimento da guardare al Esports World Cup questa settimana, c'è anche Street Fighter 6 azione in corso, anche se non dal vivo e non sul palco principale. Questo perché questa settimana vedrà il Last Chance Qualifier, in cui 252 giocatori si daranno battaglia e sperano di assicurarsi uno dei 10 posti rimanenti all'evento principale. Con questo in mente, ecco cosa devi sapere sull'LCQ.

La LCQ si svolgerà dal 14 al 16 agosto e ridurrà i 252 concorrenti fino a quando non verrà deciso un vincitore. La vincita non è necessaria per timbrare un biglietto per l'evento principale, poiché i primi 10 migliori giocatori si qualificheranno tutti per il torneo. C'è comunque un premio in denaro, con $ 50.000 distribuiti tra i migliori giocatori LCQ.

Per quanto riguarda l'evento principale, questo si svolgerà tra il 20 e il 23 agosto e sarà caratterizzato da azioni dal vivo a Riyadh. In totale, 48 giocatori saranno presenti per questo e lotteranno per una fetta di $ 1 milione e un invito diretto al Capcom Cup 12, il che significa che oltre ai 10 giocatori LCQ aggiuntivi ancora da nominare, possiamo aspettarci che siano presenti i seguenti.



Xiaohai



Gachikun



Kawano



Pugera



YHC-Mochi



Punk



Psico



Brillare



Phenom



Vegetariano



Grande uccello



Uccello arrabbiato



Kakeru



Blaz



Leshar



JuicyJoe



NoèIl Prodigio



Tokido



Shuto



NL



Fuudo



FinaleWalker



Menard



Cirūkichi



Higuchi



Somaro



Bonchan



Itabashi Zangief



Doppio Kevin



Narikun



Zhen



Craime



Nipote



Momochi



Kusanagi



Lopez



Micky



Torimeshi



Aspettatevi che i pool e le informazioni sulle teste di serie vengano rivelati più avanti questa settimana o all'inizio della prossima.