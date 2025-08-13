Gamereactor

Street Fighter 6

Coppa del Mondo Esports: tutti i dettagli delle qualificazioni Last Chance Street Fighter 6 e i giocatori confermati dell'evento principale

L'LCQ si svolge questa settimana in vista dell'evento principale della prossima settimana.

Mentre Tekken 8 è il gioco di combattimento da guardare al Esports World Cup questa settimana, c'è anche Street Fighter 6 azione in corso, anche se non dal vivo e non sul palco principale. Questo perché questa settimana vedrà il Last Chance Qualifier, in cui 252 giocatori si daranno battaglia e sperano di assicurarsi uno dei 10 posti rimanenti all'evento principale. Con questo in mente, ecco cosa devi sapere sull'LCQ.

La LCQ si svolgerà dal 14 al 16 agosto e ridurrà i 252 concorrenti fino a quando non verrà deciso un vincitore. La vincita non è necessaria per timbrare un biglietto per l'evento principale, poiché i primi 10 migliori giocatori si qualificheranno tutti per il torneo. C'è comunque un premio in denaro, con $ 50.000 distribuiti tra i migliori giocatori LCQ.

Per quanto riguarda l'evento principale, questo si svolgerà tra il 20 e il 23 agosto e sarà caratterizzato da azioni dal vivo a Riyadh. In totale, 48 giocatori saranno presenti per questo e lotteranno per una fetta di $ 1 milione e un invito diretto al Capcom Cup 12, il che significa che oltre ai 10 giocatori LCQ aggiuntivi ancora da nominare, possiamo aspettarci che siano presenti i seguenti.


  • Xiaohai

  • Gachikun

  • Kawano

  • Pugera

  • YHC-Mochi

  • Punk

  • Psico

  • Brillare

  • Phenom

  • Vegetariano

  • Grande uccello

  • Uccello arrabbiato

  • Kakeru

  • Blaz

  • Leshar

  • JuicyJoe

  • NoèIl Prodigio

  • Tokido

  • Shuto

  • NL

  • Fuudo

  • FinaleWalker

  • Menard

  • Cirūkichi

  • Higuchi

  • Somaro

  • Bonchan

  • Itabashi Zangief

  • Doppio Kevin

  • Narikun

  • Zhen

  • Craime

  • Nipote

  • Momochi

  • Kusanagi

  • Lopez

  • Micky

  • Torimeshi

Aspettatevi che i pool e le informazioni sulle teste di serie vengano rivelati più avanti questa settimana o all'inizio della prossima.

Street Fighter 6

