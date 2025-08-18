Coppa del Mondo Esports: Ulsan incoronato vincitore del torneo Tekken 8

HQ

Lo scorso fine settimana ha visto un altro enorme torneo di picchiaduro ospitato al Esports World Cup, mentre l'evento Tekken 8 volgeva al termine. Questo torneo ha visto la partecipazione di 32 dei migliori giocatori di tutto il mondo e ha messo in palio 1 milione di dollari. Dopo un frenetico girone finale, un uomo è uscito vincitore, con la star sudcoreana Lim "Freecs Ulsan" Soo-hoon.

Ulsan, un Dragunov principale, è stato incoronato campione dopo aver sconfitto Yoon "LowHigh" Sun-woong nella partita finale in una prestazione piuttosto dominante che lo ha visto concludere la serie in modo 5-2.

Questo risultato significa che Ulsan sta tornando a casa con $250.000 di premio in denaro, oltre a 1.000 Club Points che hanno aiutato Freecs a salire in classifica all'11° posto nel Club Championship. Certo, questo è quasi l'intero Freecs ' conteggio dei punti totali, dato che l'organizzazione ha 1.200 punti a suo nome, ben lontani dal leader Team Falcons a 4.700.