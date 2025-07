Coppa del Mondo Esports:Mobile Legends i playoff della Coppa di metà stagione Bang Bang sono confermati

HQ

Il Esports World Cup è completato circa a metà. Il festival è ora alla sua quarta delle sette settimane totali, e questa sarà caratterizzata da una moltitudine di finali da godere di nuovo. Uno è il Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup, che al momento si sta dirigendo verso il suo girone di playoff, dove otto squadre lottano per la sopravvivenza e per la possibilità di alzare il trofeo il 2 agosto.

Con i playoff confermati, i quarti di finale del torneo si presentano come segue:



Team Liquid PH contro Aurora Türkiye



Sigillo mitico contro ONIC



RRQ Hoshi contro SRG. OG



Spirito di squadra contro ONIC Filippine



Il formato è ora in una fase in cui è solo "win and in", con eventuali perdite che portano all'eliminazione. Tuttavia, è prevista una partita per il terzo posto, in cui le perdenti della semifinale competono per la consolazione.