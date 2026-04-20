Corsa di Premier League tra Arsenal e Manchester City: date chiave di aprile e maggio

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La vittoria del Manchester City sull'Arsenal all'Etihad Stadium in Premier League significa che ora sono praticamente a pari punti in campionato con sei partite rimanenti: l'Arsenal è in testa con 70 punti, il Manchester City 67, con una partita in meno. Se entrambi vincessero tutte le partite, finirebbero con gli stessi punti e il titolo si deciderebbe dalla differenza reti: l'Arsenal ne ha 37, il City 36.

Tuttavia, il Manchester City è in una forma superiore secondo le statistiche fredde: la squadra di Guardiola ha un rapporto vittorie del 71,4% ad aprile e ha perso solo una volta nelle ultime 20 partite di campionato, mentre quella di Arteta ha un rapporto vittorie del 39,5% nello stesso periodo, secondo la BBC, e ha vinto solo una delle ultime sei partite in tutte le competizioni.

Oltre ai dati, la sensazione è che le gambe dell'Arsenal tremano, non solo per la stanchezza (hanno anche le semifinali di Champions League da giocare contro l'Atleti il 29 aprile e il 5 maggio) ma anche per la paura, ricordando le altre volte in cui l'Arsenal ha perso forma nelle ultime settimane di campionato e ha perso il titolo, come due anni fa, quando persero due punti dietro il Manchester City nonostante una stagione quasi perfetta.

Prossime partite di Arsenal Premier League

L'Arsenal ha cinque partite di Premier League da giocare, con 15 punti in palio. Hanno anche due semifinali di Champions League contro l'Atlético de Madrid il 29 aprile e il 5 maggio, e se vincono, la finale sarebbe dopo la fine della Premier League.



Newcastle (casa) - 25 aprile



Fulham (casa) - 2 maggio



West Ham (in trasferta) - 10 maggio



Burnley (casa) - 17 maggio



Crystal Palace (Trasferta) - 24 maggio



Prossime partite della Manchester City Premier League

Il Manchester City ha sei partite di Premier League da giocare, con 18 punti in palio. Hanno anche la semifinale di FA Cup contro il Southampton il 25 aprile. Se vinceranno, giocheranno la finale il 16 maggio.



Burnley (in trasferta) - 22 aprile



Everton (in trasferta) - 4 maggio



Brentford (casa) - 9 maggio



Bournemouth (in trasferta) - 17 maggio, potrebbe essere spostato a causa della FA Cup



Crystal Palace (Casa) - Da definire



Aston Villa (casa) - 24 maggio

