Counter-Strike 2 per essere protagonista all'Esports Nations Cup a novembre

È stato confermato che Counter-Strike 2 sarà una delle 16 partite totali che saranno disputate all'Esports Nations Cup nel novembre 2026. Il tiratore d'attacco sarà protagonista e offrirà un evento che durerà circa cinque giorni, vedendo 24 nazioni combattere nella speranza di sollevare il trofeo e essere incoronati campioni.

Le 24 nazioni che si qualificano saranno selezionate tramite un sistema di qualificazione in due fasi che si svolge dal 6 al 19 luglio. Quando queste squadre saranno confermate, saranno divise in quattro gruppi del sei nazioni che si sfideranno per un posto nel tabellone playoff a eliminazione diretta a 16 nazioni. Le partite della fase a gironi saranno ciascuna al meglio di una partita, i playoff al meglio delle tre partite e le finali al meglio delle cinque.

Per quanto riguarda le date ufficiali in cui questo torneo si svolgerà all'Esports Nations Cup (che a sua volta si svolge dal 2 al 29 novembre a Riyadh, Arabia Saudita), l'azione CS2 si terrà dal 10 al 15 novembre.

