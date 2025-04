Cristiano Ronaldo collabora con Matthew Vaughn per la società di produzione

HQ

In una svolta inaspettata degli eventi, l'icona del calcio portoghese Cristiano Ronaldo e il regista veterano Matthew Vaughn hanno annunciato una collaborazione che vede la coppia collaborare per una società di produzione cinematografica.

Conosciuto come UV-MARV, questo è considerato come "uno studio cinematografico indipendente in joint venture che abbraccia una tecnologia innovativa, con un cenno alla tradizione", e sembra essere in funzione da più tempo del previsto, poiché ci è stato detto che due film d'azione sono già stati finanziati e prodotti e che stanno iniziando i lavori su un terzo, tutti come parte della stessa serie.

Parlando della creazione di UV-MARV, Ronaldo ha dichiarato: "Questo è un capitolo entusiasmante per me, mentre guardo avanti a nuove iniziative nel mondo degli affari".

Vaughn ha aggiunto: "Cristiano ha creato storie sul campo che io non avrei mai potuto scrivere, e non vedo l'ora di creare film stimolanti con lui: è un supereroe della vita reale".

Non si sa quali siano i due film finanziati, ma veniamo informati che UV-MARV intende rilasciare il primo "presto". L'unica cosa che vale la pena notare è che Vaughn è attualmente impegnato come sceneggiatore, produttore, regista su due prossimi progetti Kingsman (The King's Man: The Traitor King e Kingsman: The Blue Blood ), quindi forse questi sono i film a cui si fa riferimento...