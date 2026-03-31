CS Asia Championships 2026 che si terrà a maggio: Here sono le 16 squadre invitate

HQ

Ci sono tantissimi tornei importanti Counter-Strike 2 che si svolgono durante questa primavera, inclusi due eventi IEM, PGL Astana, altra azione organizzata da BLAST e persino un evento organizzato da Perfect World Esports.

Quest'ultimo torneo è il CS Asia Championships (CAC), che si terrà a Shanghai, in Cina, dal 20 al 24 maggio. È un grande evento che riunisce 16 delle migliori squadre da tutto il mondo nella tentativa di vederli combattere per un montepremi di 1 milione di dollari.

Inizierà con un tabellone a eliminazione diretta a doppia eliminazione a gironi dal 20 al 22 maggio, che ridurrà la competizione a soli sei superstiti. Queste sei squadre saranno poi inserite in un tabellone playoff a eliminazione diretta che si giocherà dal 23 al 24 maggio, durante il quale verrà incoronato un vincitore.

Con tutto questo in arrivo, potresti essere interessato a sapere quali team sono stati invitati al CAC 2026? Se sì, puoi vedere tutte e 16 le squadre invitate qui sotto.



Parivision



Team Falcons



Mouz



Aurora Gaming



I Mongoli



Team Liquid



B8



3DMax



Eredità



NRG



PaiN Gaming



M80



A.C. Esports di gioco



MiBR



Lynn Vision



Tyloo



Guarderai CAC 2026?