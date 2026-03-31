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CS Asia Championships 2026 che si terrà a maggio: Here sono le 16 squadre invitate

Il torneo principale vedrà in palio 1 milione di dollari.

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Ci sono tantissimi tornei importanti Counter-Strike 2 che si svolgono durante questa primavera, inclusi due eventi IEM, PGL Astana, altra azione organizzata da BLAST e persino un evento organizzato da Perfect World Esports.

Quest'ultimo torneo è il CS Asia Championships (CAC), che si terrà a Shanghai, in Cina, dal 20 al 24 maggio. È un grande evento che riunisce 16 delle migliori squadre da tutto il mondo nella tentativa di vederli combattere per un montepremi di 1 milione di dollari.

Inizierà con un tabellone a eliminazione diretta a doppia eliminazione a gironi dal 20 al 22 maggio, che ridurrà la competizione a soli sei superstiti. Queste sei squadre saranno poi inserite in un tabellone playoff a eliminazione diretta che si giocherà dal 23 al 24 maggio, durante il quale verrà incoronato un vincitore.

Con tutto questo in arrivo, potresti essere interessato a sapere quali team sono stati invitati al CAC 2026? Se sì, puoi vedere tutte e 16 le squadre invitate qui sotto.


  • Parivision

  • Team Falcons

  • Mouz

  • Aurora Gaming

  • I Mongoli

  • Team Liquid

  • B8

  • 3DMax

  • Eredità

  • NRG

  • PaiN Gaming

  • M80

  • A.C. Esports di gioco

  • MiBR

  • Lynn Vision

  • Tyloo

Guarderai CAC 2026?

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