CTBC Flying Oyster incoronato vincitore della LCP Mid Season

L'ennesima squadra è stata confermata per l'evento 2025 Mid-Season Invitational e Esports World Cup per il competitivo League of Legends. Questa volta, è la regione League of Legends Championship Pacific che ha vincitori da inviare a entrambi gli eventi, poiché recentemente il torneo Mid Season (da non confondere con MSI, lo so, lo so, stupido stili di nomenclatura...) nella regione si è concluso.

Questo evento era effettivamente l'equivalente della LCP del Spring Split della LEC, e dopo un torneo frenetico, l'organizzazione CTBC Flying Oyster uscì in testa dopo aver sconfitto GAM Esports nel gran finale.

Questo risultato significa che entrambe le squadre saranno presenti agli eventi EWC e MSI rispettivamente a luglio e fine giugno, e imposta anche CTBC Flying Oyster come la squadra da tenere d'occhio dalla LCP per il prossimo futuro.