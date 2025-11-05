Dai un'occhiata a Ring Brothers Sema-build, il Kingpin Mustang

HQ

I pluripremiati costruttori di custom con sede in Texas, i Ring Brothers, sono ovviamente arrivati al Sema 2025 di Las Vegas con una nuova costruzione e quest'anno è una Ford Mustang Mach 1 del 1969 completamente ricostruita, completamente rinnovata e ridisegnata con una carrozzeria in fibra di carbonio e una monoscocca appositamente costruita con sospensioni a doppio braccio oscillante e coilover Fox RS per una maggiore maneggevolezza. Eroga poco più di 800 cavalli da un motore Coyote da 5,0 litri sovralimentato Wegner Motorsports e il cambio è una versione da corsa a sei velocità Bowler.

Top Gear Magazine: "KINGPIN è una Mustang Mach 1 del 1969 ed è il risultato di oltre 5.500 ore di lavoro meticoloso. Il suo cuore pulsante è un Coyote V8 da 5,0 litri della Wegner Motorsports completo di un compressore Whipple che produce oltre 800 cavalli, che invia quei cavalli alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce Bowler Transmissions Carbon Edition. Sembra abbastanza salutare per noi, ma per avvertire John Wick che la sua morte è imminente - perché John Wick deve morire - ottiene anche collettori fabbricati su misura e un sistema di scarico in acciaio inossidabile Flowmaster Super 44 Series.