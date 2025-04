Dai un'occhiata al cast stellare di Clair Obscur: Expedition 33 al lavoro

HQ

Ora che abbiamo incontrato i vari membri della Spedizione in Clair Obscur: Expedition 33, è il momento di vedere le persone dietro le voci. Sappiamo del cast vocale da un po' di tempo, ma in questa nuova featurette di Behind the Voices possiamo vederli al lavoro.

Diamo un'occhiata a Ben Starr, che interpreta il misterioso Verso, ma sfortunatamente non otteniamo ulteriori dettagli su chi o cosa sia il suo personaggio, poiché gli sviluppatori di Sandfall Interactive rimangono silenziosi su questo fronte. Otteniamo anche alcune informazioni su Maelle, Sciel, Monoco, Lune ed Esquie dai rispettivi doppiatori.

Con talenti di Baldur's Gate III, Good Omens, The Sandman, The Old Guard e altri, il cast vocale di Clair Obscur: Expedition 33 è molto impilato e, sebbene non appaiano nel video qui sotto, anche Andy Serkis e Charlie Cox sono nel gioco. Forse la sfida più grande per tutti questi attori inglesi, però, è convincerli a usare certe parole francesi come merde e putain, a cui gli sviluppatori hanno dovuto aiutare.

Clair Obscur: Expedition 33 uscirà per PC, Xbox Series X/S e PS5 il 24 aprile.