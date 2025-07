Dai un'occhiata al programma per il giorno di apertura dell'azione League of Legends della Coppa del Mondo di Esports

HQ

È stata un'estate impegnativa per molte delle migliori squadre di tutto il mondo, poiché ilLeague of Legends Mid-Season Invitational si è appena concluso dopo diverse settimane di gare in Canada. Ora, molte di queste squadre si sono recate in Arabia Saudita per partecipare al Esports World Cup e al torneo in cui sono in palio milioni di dollari. Questo evento si svolge questa settimana e si concluderà nel fine settimana, ma la fase a gironi inizia oggi e puoi vedere i vari abbinamenti iniziali e la disposizione dei gruppi di seguito.

Vale la pena notare che ogni girone ha un girone a doppia eliminazione, il che significa che i primi incontri vedranno i vincitori avanzare a una partita di qualificazione, i perdenti cadere in un girone a eliminazione in cui ogni partita potrebbe essere l'ultima e, infine, essere strutturati in modo tale che solo due delle quattro squadre avanzeranno oltre il gruppo.

Gruppo A:



FlyQuest contro Cloud9



G2 Esports contro Furia



Gruppo B:



CTBC Flying Oyster contro Hanwha Life



Movistar KOI contro GAM Esports



Anche le migliori delle migliori squadre sono già in attesa nel tabellone dei playoff, il che significa che le quattro squadre che avanzeranno dai gironi saranno teste di serie contro Gen.G Esports, Bilibili Gaming, AG.AL o T1.

Chi pensi che vincerà l'evento Esports World Cup ?