Dai un'occhiata alle prime immagini della quinta stagione di The Witcher di Netflix

Come tutti sappiamo, gli showrunnerThe Witcher di Netflix non erano d'accordo con l'attore protagonista Henry Cavill su quanta libertà "dovrebbero" prendersi nell'interpretare il materiale originale, portando l'ex star di Superman a rifiutarsi di rinnovare il suo contratto per la quinta stagione della serie di successo. Questo ha portato Netflix a offrire all'eterno boscaiolo Liam Hemsworth il ruolo di Geralt di Rivia, invece, e ora le prime immagini delle riprese della quinta stagione sono arrivate online.

Come pensi che sia il nuovo Geralt?