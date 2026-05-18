DarkZero incoronato Rainbow Six: Siege X Salt Lake Città Major

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Siamo appena usciti da un weekend davvero frenetico di azione esports, con i tornei che si sono conclusi nelle scene competitive: Counter-Strike 2, Call of Duty: Black Ops 7, Valorant, Halo Infinite e persino nelle scene degli eventi Rainbow Six: Siege X. Parlando di quest'ultimo titolo, il Salt Lake City Major si è concluso, concludendo uno dei pochi eventi importanti e internazionali della stagione.

Dopo alcuni giorni intensi di azione, i playoff si conclusero vedendo DarkZero prevalere e sollevare il trofeo dopo aver sconfitto Shopify Rebellion in finale in modo dominante per 3-1. Questo risultato ha visto l'organizzazione non solo conquistare trofei, ma anche tornare a casa con 200.000 dollari di premi e la fiducia per continuare a spingere avanti mentre cerca di tornare alle competizioni regionali nella North America League.

Questo trofeo è anche il primo trofeo importante che DarkZero ha vinto in quattro anni, dato che ha sollevato l'ultima trofeo al Charlotte Major nel maggio 2022. La NAL tornerà per il prossimo turno tra il 10 giugno e il 17 luglio, quando saranno in palio posti per la Coppa del Mondo di Esports.