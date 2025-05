Dave McKean su come ha vissuto le accuse di violenza sessuale contro Neil Gaiman

HQ

Le accuse di violenza sessuale che coinvolgono Neil Gaiman sono appena iniziate. E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo appreso la notizia, ma non c'è ancora un giudizio definitivo e sembra destinato ad essere un caso a coda lunga. Nonostante abbia avuto una carriera invidiabile come scrittore, le sue azioni hanno causato un grande degrado nella percezione del pubblico. Separare un autore dal suo lavoro è sempre complicato e difficile per molti, ed è di questo che ha parlato Dave McKean, illustratore che ha collaborato con Gaiman per oltre vent'anni, al Comicon di Napoli con Fumettologica.

"Non ho mai avuto problemi a separare l'arte dall'artista, lo dico perché molte delle opere d'arte che mi piacciono sono vecchie", ha detto Dave McKean. "Probabilmente è più difficile farlo con un artista contemporaneo. La nostra collaborazione risale a molto tempo fa, ho disegnato quelle opere 20 o 30 anni fa".

Parlando specificamente di Neil Gaiman, l'illustratore ha commentato che sentiva di conoscere abbastanza bene lo scrittore. "Non parlo con Neil da dieci anni. Eravamo buoni amici e pensavo di conoscerlo bene. Forse è cambiato nel corso degli anni. Puoi immaginare, se hai un amico che credi di conoscere e, anche se è del suo passato, qualcosa cambia la percezione che avevi di lui. Non so la verità, sto aspettando che un tribunale decida".

La sua lista di collaborazioni è molto lunga, a partire da Violent Cases (1987) fino al libro illustrato Crazy Hair (2009), passando per The Sandman (1989-1996, come copertina) o Black Orchid (1988). Inoltre, tra pochi giorni potrete guardare l'intervista completa che lo stesso Dave McKean ha rilasciato a Gamereactor al Comicon di Napoli lo scorso fine settimana, quindi rimanete sintonizzati su questo spazio.