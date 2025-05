Dave McKean su Raptor: A Sokol Graphic Novel: "Avevo tre filoni di idee"

HQ

La natura è qualcosa che ci circonda costantemente e a cui normalmente non prestiamo molta attenzione, perché è sempre lì, a svolgere la sua quotidianità in modo diverso dalla nostra vita frenetica. Ma se ne siamo circondati, è per un motivo: ne abbiamo bisogno per vivere. Le piante ci danno ossigeno per respirare, gli animali hanno un ecosistema tutto loro che disturbiamo a nostro vantaggio. Dave McKean, al 25° Naples Comicon, ha parlato di uno dei suoi ultimi lavori, Raptor: A Sokol Graphic Novel, dove la natura è una parte importante della sua ispirazione. "L'ho scritto e illustrato da tre filoni di idee", ha confessato a Gamereactor.

"Ero molto interessato a un flusso di scrittura naturalistica, libri sul mondo naturale, ma espressi in modo molto forte, quasi politico, rivendicando il linguaggio della terra, dell'ecologia", spiega l'autore britannico. "C'è uno scrittore in particolare, Robert McFarlane, al centro di tutta una serie di libri meravigliosi. Vado a camminare tutti i giorni e il mondo naturale è molto importante per me.

Un'altra delle sue ispirazioni è stato lo scrittore horror gallese Arthur Mappin. "La sua vita è stata molto commovente, la morte di sua moglie lo ha portato a credere che ci fosse un altro regno, un altro posto in cui poteva raggiungere per rivederla, un mondo soprannaturale intorno a noi. Non ci credo, ma lui, nel suo lutto, sentiva di poterla raggiungere, e sono rimasto davvero commosso dalla sua storia", dice McKean.

Il terzo ramo della sua graphic novel si occupa delle forze politiche e del mondo caotico che ci circonda. "Volevo provare a dare un senso a tutto questo, non scrivere un libro specificamente politico. Penso che la politica in Inghilterra sia molto diversa da quella in Italia o in America, è difficile generalizzare. Quello che penso sia vero è che in tutti loro il denaro corrompe e corrompe tutta la politica in modo assoluto", spiega l'autore. "Questi tre filoni sembravano parlarsi tra loro ed è diventato un libro.

Se volete godervi le parole di Dave McKean, vi lasciamo l'intervista esclusiva con Gamereactor completamente sottotitolata qui sotto.