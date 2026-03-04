Gamereactor

Denshattack!

Denshattack! Arriva il 17 giugno su Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X

Il gioco è stato il primo annuncio alla presentazione Indie World di ieri.

Denshattack! è un gioco piuttosto unico, ma in senso positivo. Controlli un treno, che derapa e corre attraverso ambienti con un'estetica molto originale, accompagnata da una colonna sonora davvero interessante—un vero omaggio all'era Dreamcast. L'obiettivo dei giocatori è diventare i migliori macchinisti del Giappone, competendo in folli battaglie ferroviarie. Presenta 50 livelli entusiasmanti in tutto il Giappone, che ti mettono contro una vasta gamma di rivali e missioni varie.

Il compositore principale è Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT: Shredder's Revenge), e a cui si affiano altri compositori come Ryo Nagamatsu (serie Splatoon, Mario Kart), Richard Jacques (serie Jet Set Radio, Marvel's Guardians of the Galaxy), Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA, Sega Rally Championship) e molti altri.

Inoltre, come annunciato ieri durante Indie World, è disponibile una demo su Nintendo Switch 2 e Steam, che ti permette di provare i primi quattro livelli del gioco. Se vuoi saperne di più, dai un'occhiata alla nostra intervista con gli sviluppatori.

Vuoi salire sul treno di Denshattack?

Denshattack!

