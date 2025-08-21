Denshattack mescola Tony Hawk con la cultura ferroviaria giapponese

Cosa succede se si prende in parti uguali Tony Hawk, lo si mescola con Jet Set Radio e si cosparge la cultura ferroviaria giapponese? Si finisce con una totale, meravigliosa follia. Ed è esattamente quello che Undercoders ha fatto con il suo nuovo gioco Denshattack!, presentato durante la Gamescom. Un'esplosione di colore, velocità, stile e musica.

Il gioco ti catapulta in un mondo ad alta energia in cui non solo hai il compito di mantenere un treno in movimento, ma anche di eseguire acrobazie, giri e combo, dal salto su rotaia alle corse sui muri. Inoltre, c'è una storia a tutti gli effetti che esplora temi come l'amicizia, l'oppressione e la scoperta di sé. È il tipo di mix selvaggio che non dovrebbe funzionare sulla carta, ma guardando il trailer, è difficile non sentirsi un po' storditi.

I fondatori dello studio, che hanno trascorso molto tempo con lo zaino in spalla in Giappone, hanno spiegato che il loro amore per i treni giapponesi è stato un'ispirazione centrale e la loro passione è contagiosa. Anche la musica gioca un ruolo chiave, con il compositore Tee Lopes (meglio conosciuto per Sonic Mania e Shredder's Revenge) che guida la colonna sonora, affiancato da altri artisti dell'etichetta Kid Katana.

Denshattack! uscirà all'inizio del prossimo anno per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il primo giorno su Game Pass.