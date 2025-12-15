Divinity: Original Sin II - Definitive Edition ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2

HQ

Negli ultimi due settimane si è parlato molto di Larian Studios, ma è stato solo cinque giorni fa che abbiamo capito di cosa stavamo parlando. Perché quella statua apparsa nel deserto dieci giorni prima dei Game Awards era in realtà un'anteprima del grande annuncio che Larian avrebbe svelato il suo prossimo titolo dopo Baldur's Gate III, Divinity.

Anche se abbiamo visto solo un trailer cinematografico, non c'è dubbio che gli appassionati di RPG si aspetteranno una sorpresa, e in effetti molti sono andati ad assorbire l'IP originale dello studio, anch'esso fortemente ispirato alle regole SRD (System Reference Document), dopo l'annuncio. E lo studio aveva già un piano per capitalizzare l'hype per il suo prossimo titolo.

Le versioni per PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 di Divinity: Original Sin II - Definitive Edition, che include tutti i contenuti pubblicati dal gioco, sono ora disponibili. Così facendo, l'ultimo capitolo della serie amplia la sua base di giocatori, aggiungendo alcuni miglioramenti (indubbiamente minori) all'esperienza già disponibile per i giocatori su Xbox One, PS4 e Switch. Tuttavia, per loro questo aggiornamento alla piattaforma alle nuove versioni sarà completamente gratuito, e per il resto ora è il momento migliore per partecipare, dato che offrono un ottimo sconto pre-natalizio.

Se hai bisogno di maggiori dettagli, Larian ha pubblicato un articolo molto completo sul loro sito web, e troverai anche le risposte nel trailer qui sotto.