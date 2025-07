Donkey Kong Bananza Anteprima: Forse il platform più caotico di tutti i tempi

HQ

Non ci girerò intorno, il recente Nintendo Direct mi ha reso immensamente entusiasta di Donkey Kong Bananza. La trasmissione ha dipinto l'immagine di un gioco che sembrava francamente degno del titolo di Gioco dell'Anno, ed è probabilmente per questo che avevo un grande sorriso stampato sul viso mentre camminavo lungo la lussuosa strada principale di Windsor sulla strada per il quartier generale di Nintendo UK per giocare a tre ore del prossimo grande progetto del Switch 2.

Prima di entrare nelle informazioni intricate, facciamo un breve e basilare riepilogo delle premesse. In sostanza, all'inizio del gioco troviamo il nostro eroe che lavora come minatore per la Void Corporation, una società egoista e crudele gestita da diversi Kongs spietati, una situazione che presto peggiora quando Kong si trova dalla parte sbagliata di questi tiranni che non vogliono altro che prendere il controllo del mondo raggiungendo il Planet's Core e raccogliendo l'unica ricompensa del desiderio al suo centro. Inutile dire che la scimmia carismatica non può averlo, quindi inizia a scavare sempre più in profondità, il tutto con l'aiuto di una strana roccia che per caso ospitava una versione più giovane dell'Pauline uccello canoro. Quindi, per farla breve, questo è un gioco in cui si scende, lasciando una scia di distruzione e carneficina dietro di sé.

La sessione di anteprima consisteva in tre parti principali. Il primo era una versione estesa della demo di cui il nostro David vi ha parlato ad aprile, un lungo periodo nel Lagoon Layer, un sottolivello acquatico e affascinante in cui non c'erano quasi restrizioni su come giocare. Dopo questo venne un periodo più complicato e impegnativo nell'infuocato Canyon Layer il tutto prima di un periodo finale e più breve nel torbido e mortale Forest Layer dove erano in vigore le maggiori restrizioni al gioco. Per quanto riguarda ciò che intendo per restrizioni, man mano che approfondisci il Planet ti imbatterai in materiali più duri che Donkey Kong semplicemente non possono distruggere o pericoli ambientali che devono essere evitati a tutti i costi come l'acqua velenosa. Ciò significa fondamentalmente che dove una volta potevi andare dove volevi senza affrontare alcuna forma di blocco, presto trovi livelli più mirati e strutturati e che richiedono un po' più di potenza cerebrale per navigare.

E parlando del design dei livelli, è un platform 3D molto tradizionale Mario con biomi vari e stilizzati in modo unico, pieni di nemici da distruggere, oggetti da collezionare da cacciare e un obiettivo principale da completare. È più simile a Super Mario Odyssey in questo senso, poiché ti dirigi verso un livello con l'intenzione di incontrare un Elder Kong, distruggere un trapano mortale, o qualcos'altro di enormemente significativo, ma lungo la strada ti distrai raccogliendo Bananium Gems che sono effettivamente la risposta di Bananza a Odyssey Moons. Dove differisce, tuttavia, è che questi Bananium Gems non sono in genere bloccati dietro a fare qualcosa di speciale - ad esempio completare una sfida secondaria minore - ma piuttosto sono semplicemente disseminati in tutto il mondo, spesso in profondità nel sottosuolo e richiedono Kong per distruggere i livelli a pezzi per trovarli. Lo stesso vale per iFossils collezionabili, gli scrigni del tesoro e la maggior parte dell'oro che funge da principale valuta spendibile.

Ora, probabilmente avrai visto un gameplay di Kong distruggere un livello a pezzi e pensare che sia epico, e lo è, ma ci sono alcune prese che ho notato dopo un paio d'ore. In primo luogo, i livelli non sono completamente distruttibili in quanto c'è un substrato roccioso infrangibile che non può essere distrutto per garantire che ci possa essere ancora una direzione centrale da seguire per il livello. In secondo luogo, così tanti degli oggetti da collezione sono nascosti sottoterra che non c'è davvero alcun metodo per la follia di distruggere un livello in mille pezzi. Piuttosto, ti muovi prendendo a pugni e sbattendo come Kong, vedendo terra e pietra sollevate, portando alla luce eventuali tesori nascosti che potrebbero essere rimasti indietro. È il caos assoluto e mentre nella prima ora o giù di lì ti lascerà con un grande sorriso sul viso, man mano che prosegui, il fascino inizia a svanire poiché ti senti obbligato a distruggere tutto in caso di perdita di Bananium Gems e Fossils. E ti mancheranno molte cose perché ce ne sono decine in ogni livello.

Vale la pena aggiungere che ci sono dungeon di sfida che sono più mirati e offrono sfide incentrate sul platform (a volte in 2D simile a Donkey Kong Country ) o incontri di combattimento come ricompensa per Banandium Gems, e questi sono in genere pause divertenti dal tutto più ampio, anche se sono fugaci e scattanti nel design. Inoltre, ti starai chiedendo in che modo i sistemi di potenziamento delle abilità simili ai giochi di ruolo si inseriscono nel complesso. La mia esperienza è che sono piuttosto minori e servono semplicemente come un ulteriore livello aggiuntivo di agenzia del giocatore, permettendoti di dare a DK più salute se il combattimento si sta rivelando duro, o più potenza di pugni se vuoi abbracciare l'essere un scavatore di scimmie.

Quindi sì, l'idea di base di cosa sia questo gioco non mi è venuta in mente dopo tre ore in modo impeccabile come speravo. Questo non vuol dire che non ci sia molto da amare in DK Bananza però. Dal punto di vista meccanico e del gameplay, c'è così tanta profondità che non riuscirai mai a non fare un qualche tipo di interazione o abilità. Che si tratti di rotolare, lanciare materiali, planare sulla pietra, picchiare i nemici, sbattere le mani a terra per raccogliere le risorse vicine, frantumare Kong Corp. protezioni come Pauline o persino passare a una forma Bananza per fare cose ancora più bizzarre, c'è così tanta profondità meccanica qui che a volte rimarrai francamente scioccato, Ancora di più se si aggiunge il modo in cui si interagisce e si influisce sull'ambiente.

Ma questo è proprio il punto, poiché a volte può sembrare che DK Bananza sia lo studio di Tokyo di Nintendo che dice semplicemente "guarda cosa possiamo fare meccanicamente su Switch 2!" Non c'è proprio la stessa configurazione ottimamente ritmata e strutturata di Odyssey e non posso fare a meno di pensare che la novità di distruggere un livello svanirà con il tempo. Anche le altre caratteristiche bizzarre non fanno molto per cambiare la mia mentalità, poiché il sistema cooperativo che vede un secondo giocatore utilizzare i controlli del mouse su un Joy-Con 2 per diventare Pauline è forse l'esempio più eclatante di caos che abbia mai visto. È così facile spammare danni e lanciare oggetti in questa modalità che la grafica già travolgente, che lancia effetti e ambiente scheggiato su tutto lo schermo, passa semplicemente al livello successivo e francamente non riesco a vedere molte persone rimanere con la cooperativa troppo a lungo, anche i giovani che cercano di fare squadra con i genitori. Mi ricorda anche Gears 5 dove la terza ruota di un gruppo viene sfalsata come Jack, un miserabile esempio di progettazione cooperativa.

Tuttavia, Bananza ha funzionato come un incantesimo su un Switch 2 agganciato almeno, con solo pochi cali evidenti di fotogrammi quando c'erano così tanti effetti particellari sullo schermo contemporaneamente che si può comunque perdere traccia di DK. Anche la grafica e le immagini erano impressionanti, offrendo un gioco colorato e vibrante che spinge i confini di ciò che il Switch 2 può ottenere. E il tocco aggiunto di avere personaggi doppiati è eccellente, anche se fondamentalmente è solo Pauline poiché il resto sono scimmie che lottano per parlare in lingue umane.

Vale anche la pena notare che, anche se non sono assolutamente sbalordito dal mio tempo con DK Bananza, questo si preannuncia comunque come qualcosa di divertente e utile per i proprietari di Switch 2. Non invidio affatto questo gioco e la sua sfida di essere all'altezza dei massimi estremi di Odyssey, e anche se non sono esattamente sicuro che lo farà, dovrebbe comunque placare molti fan e offrire un'esperienza che porterà a molti più sorrisi che cipiglio.