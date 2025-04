Donkey Kong Bananza Impressioni pratiche: DK incontra Minecraft in una brutale avventura platform

HQ

Anche se Nintendo rimane riluttante a confermare ufficialmente ciò che sappiamo - che questo è il nuovo platform di EAD Tokyo e non un nuovo Mario 3D - è stato molto più facile dirlo quando mi sono seduto con il titolo di lancio di Nintendo Switch 2 (finestra) ieri all'evento Premiere a Parigi. Puoi vedere e sentire le sue radici nello stile, nel rendering, nella telecamera, nel design del mondo... è come se Mario Odyssey avesse subito un intervento chirurgico trasformativo lungo anni per diventare qualcosa di molto più brutale e verticale. Qualcosa che appartiene più al suo vecchio amico/nemico DK.

Vedi, Donkey Kong Bananza combina elementi platform tradizionali con meccaniche minerarie. Si potrebbe anche paragonarlo a Minecraft, o a SteamWorld Dig, ma ovviamente con la notevole personalità e le infinite idee del suddetto team di sviluppo.

E cosa significa? Questo più che saltare, fin dall'inizio vieni catapultato nel gioco concentrandoti sulla distruzione e sullo scavo. Cosa è distruttibile, come e dove posso scavare più a fondo, sono state le cose a cui il gioco mi ha fatto pensare, mentre mi precipitavo nell'ambiente e ridevo del rinnovato umorismo.

La demo di 15 minuti consisteva in due sezioni. Un tutorial introduttivo all'interno delle miniere dell'Isola dei Lingotti, che puoi guardare qui sotto...

... E il Lagoon Layer, un'altra area più avanti nel gioco in cui sblocchi l'abilità Boom Bomb. Puoi anche guardare come l'ho completato qui:

Se tu, come me, provi a premere B per saltare, ti sbaglierai. In un certo senso, DKB prende spunto dal libro di Zelda: Breath of the Wild, poiché i controlli sono mappati verticalmente in modo logico in modo che la X superiore significhi "pugno verso l'alto" mentre la B sotto significhi "pugno verso il basso", con A per il salto e la Y o la scossa dei Joy-Con per l'azione di pugno sullo stesso piano. Quindi puoi combinare A+B per il formidabile Dive Punch che illustra in modo prominente la box art del gioco.

Che altro? R sta per Hand Slap per raccogliere gli oggetti vicini all'interno di un'area circolare, con ZR che ti consente di strappare letteralmente le rocce dall'ambiente a mani nude. Quindi puoi lanciarli in giro mirando con il giroscopio, o forse usare un pezzo di terra come tavola da surf, in stile Funky Kong. E L? Beh, stiamo parlando del re della... ritmo, no? Con L fai musica che puoi seguire a ritmo e ti aiuta a trovare la tua strada attraverso i livelli.

Il gioco è molto frenetico e quasi tutto sembra infrangibile. Parlando di appunti dal libro di Zelda, e venendo dal team che ha reso la caccia segreta di completamento dell'endgame di Odyssey così divertente, non vedo l'ora di portare alla luce tesori nascosti nel gioco finale. Questa demo era una dichiarazione d'intenti riguardo all'affrontare il terreno e cercare di trovare entrate (o uscite) segrete per altre aree o persino livelli in un design a strati, che inevitabilmente mi ha ricordato le grotte di Tears of the Kingdom.

Mi piace molto il fatto che stiano esplorando il lato minerario del mondo DK oltre i tipici livelli del carrello da miniera, poiché è rinfrescante provenire dalle impostazioni della giungla più ovvie, e mettere questo aspetto sfruttabile dalla tradizione del personaggio a nuovi usi è l'approccio migliore per un riavvio, se me lo chiedi. Dopotutto questo è "lontano dall'isola DK", e ora stai cercando banane dorate o, più tecnicamente, gemme di banadio, che sembrano essere come oro commestibile e funzionano come le lune dell'Odissea.

Ciò significa che non lasci l'area quando ne raccogli uno. Ad esempio, puoi vedere nel video qui sopra come ho ottenuto 4 banane d'oro prima di lasciare la miniera introduttiva all'isola di Ingo. Poi, invece delle monete di Mario, ovviamente si scavano le fiches di banadium come valuta mentre ci si fa strada attraverso muri, terreni e soffitti, che a loro volta possono essere scambiati con più banane al Chip Exchange.

Ma ci sono due cose più fresche da cercare nel lato della raccolta di Donkey Kong Bananza. Uno sono fossili (!) che hanno perfettamente senso data la premessa. E l'altro sono i cosmetici, che non potevano mancare alla festa tornando da Mario Odyssey. Per ottenere quest'ultimo, investi il primo nel negozio di stile.

Potremmo anche dire che il piccolo amico viola è per DK quello che Cappy era per Mario nella sua ultima avventura 3D, ma credetemi quando dico che, a parte i tratti distintivi dello studio, questo è un gioco che si gioca in modo diverso a giudicare dalla demo, e che propone cose diverse.

Un altro confronto inevitabile che tutti stanno facendo, e lo è stato da quando il nuovo design DK è stato svelato sia nel film che nel gioco di kart, è stato contro i giochi Rare. E per chiunque pensi ancora che la Nintendo giapponese odi la saga di DKC, direi esattamente il contrario: rispettano, riconoscono e abbracciano quell'epoca, dai tributi a scorrimento laterale, ai palloncini rossi salvavita, per non parlare dei minatori simili a Diddy o dei barili esplosivi.

Meccanicamente, voglio vedere come il combattimento e l'attraversamento si evolvono con nuove abilità di arrampicata e scavo, dato che i mondi mostrati nel trailer oltre a quello che ho giocato mi hanno entusiasmato. Narrativamente, se è per questo che siete qui, mi è stato promesso di avere degli "amici di ritorno" all'evento, quindi vedremo quale storia esilarante si inventeranno i ragazzi che hanno quasi sposato Bowser e Peach. Potrei dire che quei 7-8 cattivi mostrati nel trailer si comporteranno come i Broodals in questo gioco, ma ho anche detto che non avrei confrontato di più.

Se Mario Kart World è stato il più divertente che ho avuto in compagnia di uno Switch 2 a Parigi, Donkey Kong Bananza significava lo stesso per il giocatore singolo. Sorrisi, ballai al ritmo della giungla, mi sentii distruttivo e brutale come una palla da demolizione pelosa. Una mossa di riavvio audace che Nintendo ha costruito con il suo accordo con il film e il parco a tema Universal, ma per avere davvero successo, il gioco stesso deve essere all'altezza. Questo luglio, dovrà compensare il fascino inferiore del personaggio con un divertimento puro e genuino.