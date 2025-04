Il nuovo gioco di EAD Tokyo non era un altro Mario 3D, ma Donkey Kong Bananza

Il movimento per rilanciare Donkey Kong come "mascotte" di Nintendo è iniziato con The Super Mario Bros. Movie (che ha introdotto la sua riprogettazione) e le espansioni dei parchi del Super Nintendo World, è proseguito con il revival dei classici retrò e ha minacciato con l'apparizione del DK ridisegnato nel nuovo Mario Kart World per Nintendo Switch 2.

È sulla nuova console di Nintendo, come rivelato nello Switch 2 Direct, che Donkey Kong Bananza, il nuovo reboot principale della serie, farà il suo debutto. 3D e ambizioso, come solo EAD Tokyo sa fare platform, sembra che stesse cucinando questa avventura invece di quello che tutti si aspettavano: il sequel di Super Mario Odyssey.