Donkey Kong Bananza: Tutte le banane in Groove Layer

Prima di addentrarci in questa guida, ricordate che il riflettore (gioco di parole) è puntato su un singolo Layer. Se stai cercando suggerimenti e trucchi generali o l'indice di tutte le guide, porta un'anguilla a questa guida hub.

Inoltre, ricorda che il nome di ogni banana ti dà indizi su come ottenerla e confrontare la tua mappa con la nostra può aiutarti. Ti manca un gioiello? Dicci il numero nei commenti e ti daremo una mano.

Donkey Kong Bananza ama spezzare il ritmo del gioco, come hai visto fino a questo punto. Proprio quando tutto sembrava sulla buona strada nel tuo viaggio verso il Planet Core sconfiggendo finalmente Grumpy Kong, si verifica uno degli eventi più drammatici dell'intero gioco: Possessed Harmoneel ha inghiottito Pauline! E, quando la insegui... Il Fractones ti dichiara colpevole e ti rinchiude in un ambiente futuristico e clinico! Benvenuti a Groove Layer, forse il più speciale dell'intero gioco.

Uscire dalla tua cella è più facile che in Zelda, ma l'importante è trovare Pauline e rimetterla sulla tua spalla sinistra. Questo Layer introduce la meccanica Harp of Change (un altro modo interessante per cambiare un materiale con un altro nell'ambiente), trasforma DK in un DJ, ospita il Museo dei fossili e ha una missione post-partita eccezionale.

Tutte le banane in Groove Layer e dove trovarle

L'intera faccenda della prigionia e l'assenza di Pauline (e quindi il potere della sua voce di scatenare il tuo Bananzas ) è una scusa per te per avere molto da fare nel post-gioco, una volta che hai visto i titoli di coda. Riunirai i Meloditones, metterai mano la tua tasca su un altro Grumpy Kong progetto e organizzerai una festa, tra le altre cose.

Totale: 30 banane

Sottostrato SL1300: banane 1-30

Sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Il segreto in solitario

Profondo sotto detenzione

Banana dietro le sbarre

Un segreto di forma quadrata

Distruggi e ricevi

Scendendo nello strato groove!

Oltre la discoteca

Rompicapo rimbalzante

Una collezione completa di fossili

Destinato al top

11 Decollo verso l'alto

12 Una discoteca groovy-molto

Lo sproloquio del groove di Cranky

Lampadario a banana

Statistiche di Groove Smashin'

Groovin' ancora una volta

Distruzione della palla da discoteca

Dietro il muro della discoteca

Il ritmo funky è tornato

Linea di basso ascendente

Batti il cemento

Il basso groovy è tornato

Melodia Nobile

Un regalo da un fan

La melodia orecchiabile è tornata

Battaglia: Annientamento opposto

Battaglia: Imboscata sulla Scogliera

Un regalo da Poppy

Scava la vita notturna alla moda

Sostituzione dei chip Groove



Mappa a banana di Groove Layer in Donkey Kong Bananza. Clicca per ingrandire.