Donna all'avanguardia Valorant professionista Florescent accusata di violenza sessuale

Proprio di recente, Ava "Florescent" Eugene ha lasciato la squadra Apeks ' Valorant, dopo aver precedentemente fatto la storia diventando la prima giocatrice a unirsi al circuito principale Valorant Champions Tour quando ha firmato per loro. All'epoca, è stato detto che il passaggio a una nuova regione e posizione non era andato bene per il giocatore e questo è stato il motivo per cui ha lasciato, ma ora ci si chiede se sia verosimile.

Il motivo è che ora Florescent è stato accusato di violenza sessuale da una fonte anonima. La dichiarazione proviene dall'utente di X @kar_ie, che ha aggiunto sulla piattaforma social che Florescent ha aggredito sessualmente la persona che attualmente va sotto il soprannome di "mattone" in più occasioni, con il post che include spiegazioni piuttosto grafiche di ciò che è successo.

Da quando questo è venuto fuori, Florescent ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge e nega le accuse, arrivando al punto di esplorare "l'assistenza legale immediata per aiutare a determinare il modo migliore per me di procedere, sia nel determinare cosa posso condividere pubblicamente, sia nel modo migliore per riabilitare il mio nome".

Anche ilRiot Games ha commentato queste accuse, sottolineando che collaborerà con qualsiasi indagine legale, incoraggiando chiunque abbia informazioni rilevanti a farsi avanti.