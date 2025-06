Don't Nod svela una nuova avventura fantascientifica Aphelion

All'Xbox Games Showcase, Don't Nod ha presentato un nuovo gioco d'avventura chiamato Aphelion. Dopo una rapida ricerca su Google, posso confermare che Aphelion indica il punto nell'orbita di un pianeta, di un asteroide o di una cometa in cui è il più lontano dal sole.

Un titolo perfetto per un gioco in cui sembra di essere isolati nel mezzo di un pianeta sconosciuto, quindi. L'ultima avventura di Don't Nod assomigliava molto a Deliver Us Mars e Deliver Us the Moon nei brevi scatti di gioco che abbiamo avuto.

Un sacco di corse, salti e parti di una nave che si sgretolano intorno a te. Ma, alla fine del trailer, c'è un accenno al fatto che non tutto è come sembra, e ci aspetta un'avventura più terrificante di quanto ci aspettassimo all'inizio.